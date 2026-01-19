‘Kairo’, las bolsas térmicas desechables de Japón

Instantáneas culturales

Las bolsas térmicas kairo, económicas y desechables, son un artículo popular en Japón para protegerse del frío durante el invierno.

Liberando el calor

Durante siglos, los japoneses se protegieron del frío invernal calentando pequeñas piedras en el hogar y envolviéndolas en acolchado de seda o en telas para llevarlas consigo y obtener calor adicional. En nuestros días, los calentadores desechables conocidos como kairo cumplen la misma función. Son baratos y fáciles de usar, y existen en una amplia variedad de tipos, incluidos algunos que se pueden pegar a la ropa o introducir en los zapatos.

A diferencia de las piedras tradicionales, los kairo generan calor mediante una reacción química. Al abrir el paquete, el aire entra por diminutos orificios de la cubierta exterior y oxida el polvo de hierro del interior, lo que produce una liberación lenta de calor. Los kairo se venden en establecimientos como droguerías, tiendas de conveniencia (konbini) e incluso supermercados.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)