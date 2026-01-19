‘Kairo’, las bolsas térmicas desechables de Japón
Liberando el calor
Durante siglos, los japoneses se protegieron del frío invernal calentando pequeñas piedras en el hogar y envolviéndolas en acolchado de seda o en telas para llevarlas consigo y obtener calor adicional. En nuestros días, los calentadores desechables conocidos como kairo cumplen la misma función. Son baratos y fáciles de usar, y existen en una amplia variedad de tipos, incluidos algunos que se pueden pegar a la ropa o introducir en los zapatos.
A diferencia de las piedras tradicionales, los kairo generan calor mediante una reacción química. Al abrir el paquete, el aire entra por diminutos orificios de la cubierta exterior y oxida el polvo de hierro del interior, lo que produce una liberación lenta de calor. Los kairo se venden en establecimientos como droguerías, tiendas de conveniencia (konbini) e incluso supermercados.
(Imagen del encabezado: © Pixta.)