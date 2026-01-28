El ‘chonmage’: un moño tradicional japonés

Instantáneas culturales

El moño chonmage, en su día peinado habitual de los samuráis, se asocia en la actualidad principalmente con los luchadores de sumo.

Un peinado característico

El tradicional moño chonmage era un peinado característico de los samuráis durante el período Edo (1603-1868) que se extendió también a la población general y que aún hoy siguen llevando los luchadores de sumo. En el estilo del período Edo, la parte superior de la cabeza se afeitaba y el cabello restante se recogía en un moño. No obstante, con la llegada del pensamiento occidental tras la Restauración Meiji de 1868, el chonmage pasó a considerarse anticuado.

En el Japón actual, el chonmage se asocia con los luchadores de sumo, que lo llevan cuando su cabello es lo suficientemente largo. No están obligados a afeitarse, aunque algunos pueden rasurarse el cabello de la coronilla para que sea más fácil formar el chonmage. En torneos y otras ocasiones especiales, los luchadores de alto rango se peinan con el estilo más formal ōichōmage (nudo en forma de hoja de ginkgo).



El yokozuna Ōnosato con un ōichōmage en el Torneo de Gran Sumo de Tokio el 16 de enero de 2026. (© Jiji)

(Imagen del encabezado: una obra del famoso artista ukiyo-e Tōshūsai Sharaku muestra a un actor de kabuki interpretando a un samurái de alto rango. Cortesía del Museo Nacional de Tokio/Colbase.)