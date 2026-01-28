El ‘chonmage’: un moño tradicional japonés
Guíade JapónCultura
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Un peinado característico
El tradicional moño chonmage era un peinado característico de los samuráis durante el período Edo (1603-1868) que se extendió también a la población general y que aún hoy siguen llevando los luchadores de sumo. En el estilo del período Edo, la parte superior de la cabeza se afeitaba y el cabello restante se recogía en un moño. No obstante, con la llegada del pensamiento occidental tras la Restauración Meiji de 1868, el chonmage pasó a considerarse anticuado.
En el Japón actual, el chonmage se asocia con los luchadores de sumo, que lo llevan cuando su cabello es lo suficientemente largo. No están obligados a afeitarse, aunque algunos pueden rasurarse el cabello de la coronilla para que sea más fácil formar el chonmage. En torneos y otras ocasiones especiales, los luchadores de alto rango se peinan con el estilo más formal ōichōmage (nudo en forma de hoja de ginkgo).
(Imagen del encabezado: una obra del famoso artista ukiyo-e Tōshūsai Sharaku muestra a un actor de kabuki interpretando a un samurái de alto rango. Cortesía del Museo Nacional de Tokio/Colbase.)