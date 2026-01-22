‘Karesansui’: los paisajísticos jardines secos de Japón

Instantáneas culturales

Asociados con los templos zen de Japón, los jardines secos karesansui son creaciones con piedras blancas y rocas que llaman a la contemplación.

Creados para la contemplación

Un karesansui, o jardín seco, está creado con rocas y arena o piedras blancas, a menudo con musgo u otra vegetación, para representar la tierra y el agua, aunque no se utiliza agua real. Concebidos para la observación y la contemplación desde el exterior, más que para pasear por ellos, comenzaron a proliferar en los templos zen durante los siglos XIV y XV.

El jardín del templo Ryōanji, en Kioto, es un ejemplo clásico de karesansui. Sus 15 rocas y piedras están dispuestas de tal manera que nunca es posible ver más de 14 a la vez, independientemente del ángulo desde el que se observe. No existe un consenso sobre el significado del jardín, aunque algunas teorías sostienen que las rocas evocan islas en un mar de grava, o que representan a una tigresa y sus cachorros cruzando el agua.

(Imagen del encabezado: el jardín en el templo Ryōanji de Kioto. © Adobe stock.)