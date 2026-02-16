‘El libro de la almohada’, un clásico sobre la vida en la corte imperial de Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El libro de la almohada, de Sei Shōnagon, es una vibrante colección de anécdotas, reflexiones y listas singulares de su vida en la corte.

En primavera, el amanecer

El libro de la almohada es una obra clásica de la literatura japonesa escrita alrededor del año 1000, es decir, hace más de un milenio, por la poeta y dama de la corte Sei Shōnagon. En ella la autora describe y ofrece una visión de su vida en la corte como parte del séquito de la emperatriz Teishi a través de una selección de anécdotas, reflexiones y listas que expresan sus gustos y aversiones.

La obra comienza con una famosa descripción de la primavera, en una lista de sus aspectos preferidos de cada estación:

En primavera, el amanecer, cuando el contorno de la montaña, que va alboreando lentamente, se tiñe de rojo y ondean en el cielo jirones de nubes de color carmesí claro.

El período Heian (794–1185) es conocido por sus escritoras. En la misma época que Sei Shōnagon escribió El libro de la almohada, Murasaki Shikibu estaba trabajando en Historia de Genji (Genji Monogatari).

(Imagen del encabezado: un detalle de una ilustración del siglo XVII de Tosa Mitsuoki en la que aparece Sei Shōnagon en una escena de El libro de la almohada. Por cortesía del Museo Nacional de Tokio/Colbase.)