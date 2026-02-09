‘Uguisu’, el ruiseñor japonés, un símbolo de la primavera

Instantáneas culturales

El famoso canto del uguisu, el ruiseñor japonés, marca la llegada de la primavera.

Heraldo de la primavera

El uguisu (ruiseñor bastardo japonés o cetia japonés), considerado un heraldo de la primavera en la tradición japonesa, es conocido por su singular canto: hōhokekyo. En la poesía, esto es mencionado como hatsune (el primer sonido), un kigo o término estacional utilizado en haiku, waka y la ceremonia del té para aludir a la primavera. Aunque el uguisu apenas se deja ver, ya que suele permanecer escondido entre los árboles, su voz clara revela su presencia.

Entre las asociaciones culturales vinculadas a esta ave, los excrementos de uguisu figuran quizá entre los productos de belleza más insólitos de la historia: en otro tiempo fueron utilizados por geishas y actores de kabuki para retirar el maquillaje blanco y limpiar la piel. También existen unos suelos de madera especiales llamados uguisubari (“suelo de ruiseñor”), que emiten un chirrido al pisarlos, semejante al canto del ave, y que servían para alertar de la presencia de intrusos en una estancia; hay ejemplos célebres en el castillo de Nijō, en Kioto.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)