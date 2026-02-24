El parque de Nara: ciervos salvajes, enclaves religiosos y cerezos en flor

Instantáneas culturales

Además de ser el hábitat de numerosos ciervos salvajes, el parque de Nara contiene importantes enclaves religiosos y muchas variedades de cerezos.

Ciervos encantadores

El parque de Nara es uno de los principales lugares turísticos de la antigua ciudad de Nara. Con una extensión de 660 hectáreas, este parque es popular entre los visitantes internacionales por su población de ciervos salvajes, establecidos en la zona hace más de mil años.

En el parque se encuentran importantes sitios religiosos como el templo budista de Tōdaiji y el santuario sintoísta Kasuga Taisha, ambos incluidos entre los Monumentos Históricos de la Antigua Nara, un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y enclaves culturales como el Museo Nacional de Nara. Se considera que los ciervos son emisarios de los dioses consagrados en el Kasuga Taisha y por ello gozan de protección como tesoros naturales nacionales.

El parque de Nara también cuenta con alrededor de 1.700 cerezos, con muchas variedades diferentes de sakura, lo que permite una temporada prolongada de observación de las flores, que dura desde finales de marzo hasta finales de abril cada año.

