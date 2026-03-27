‘Hakama’, los pantalones plisados tradicionales de Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los hakama son unos pantalones tradicionales con forma de falda que visten tanto hombres como mujeres en Japón, a menudo en ocasiones formales.

Unos pantalones relacionados con la educación de las mujeres

Los hakama son unos pantalones largos de aspecto similar a una falda que se caracterizan por sus pliegues y se llevan sobre el kimono como parte de la vestimenta tradicional japonesa. Históricamente, han sido utilizados tanto por hombres como por mujeres, aunque dejaron de estar de moda entre estas últimas durante el período Edo (1603–1868). Con la modernización de Japón en la era Meiji (1868–1912), los hakama pasaron a formar parte del uniforme de las estudiantes, y esta asociación con la educación explica que hoy en día sigan siendo utilizados con frecuencia por mujeres jóvenes en las ceremonias de graduación.



(© Pixta)

Si una pareja decide vestir atuendo japonés en su boda, lo más habitual es que el novio lleve unos hakama de rayas blancas y negras con una chaqueta haori negra. Los hakama también forman parte del atuendo estándar en diversas artes marciales, como el kendō y el kyūdō.

(Imagen del encabezado: arqueros visten hakama durante una práctica de kyūdō. © PhotoAC.)