‘Shachihoko’, la legendaria criatura que protege del fuego los castillos de Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Las criaturas marinas con cabeza de tigre que reciben el nombre de shachihoko son animales míticos que decoran los tejados de los castillos japoneses como forma tradicional de protección contra el fuego.

Un talisman contra los incendios

El shachihoko es una criatura marina legendaria con cabeza de tigre y cuerpo de pez. Suele verse adornando los tejados de los castillos de Japón, a menudo con un macho en un extremo de la cumbrera principal y una hembra en el otro. Se cree que el shachihoko actúa como talismán para proteger los castillos contra incendios potencialmente devastadores. Como reflejo de su naturaleza quimérica, el carácter kanji de shachihoko (鯱) combina el pez (魚) con el tigre (虎). Su nombre puede acortarse también a simplemente shachi.

Los shachihoko del castillo de Nagoya son especialmente famosos. Cuando se construyó su torreón principal a comienzos del siglo XVII, se decoró con shachihoko de oro como expresión del poder del clan gobernante Tokugawa. El castillo de Nagoya fue destruido durante los bombardeos aéreos de la Segunda Guerra Mundial, pero la torre fue reconstruida en 1959 junto con sus shachihoko, y estos continúan atrayendo a numerosos visitantes en la actualidad.



(© Oficina de Turismo y Convenciones de Nagoya)

(Imagen del encabezado: un shachihoko en el tejado del castillo de Nagoya. © Castillo de Nagoya.)