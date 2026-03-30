‘Shachihoko’, la legendaria criatura que protege del fuego los castillos de Japón
Guíade JapónCultura
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Un talisman contra los incendios
El shachihoko es una criatura marina legendaria con cabeza de tigre y cuerpo de pez. Suele verse adornando los tejados de los castillos de Japón, a menudo con un macho en un extremo de la cumbrera principal y una hembra en el otro. Se cree que el shachihoko actúa como talismán para proteger los castillos contra incendios potencialmente devastadores. Como reflejo de su naturaleza quimérica, el carácter kanji de shachihoko (鯱) combina el pez (魚) con el tigre (虎). Su nombre puede acortarse también a simplemente shachi.
Los shachihoko del castillo de Nagoya son especialmente famosos. Cuando se construyó su torreón principal a comienzos del siglo XVII, se decoró con shachihoko de oro como expresión del poder del clan gobernante Tokugawa. El castillo de Nagoya fue destruido durante los bombardeos aéreos de la Segunda Guerra Mundial, pero la torre fue reconstruida en 1959 junto con sus shachihoko, y estos continúan atrayendo a numerosos visitantes en la actualidad.
(Imagen del encabezado: un shachihoko en el tejado del castillo de Nagoya. © Castillo de Nagoya.)