‘Akabeko’, la famosa vaca roja de Fukushima

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los juguetes akabeko, unas vacas de un vivo color rojo cuyas encantadoras cabezas se balancean, forman parte de la artesanía popular de la prefectura de Fukushima.

Juguetes tradicionales

Los akabeko son juguetes tradicionales con forma de vaca roja creados en papel maché en Aizuwakamatsu, en la prefectura de Fukushima. Hoy en día siguen siendo un recuerdo muy popular entre los visitantes de la zona. Se componen de dos partes: un cuerpo con patas cortas y una sección de cuello largo encajada en su interior y suspendida de una cuerda, de modo que, al tocar la cabeza, esta se balancea arriba y abajo, y de un lado a otro. En el nombre, “aka” significa “rojo” y “beko” es una palabra del dialecto local que significa “vaca”.

Según una leyenda, el akabeko original, considerado un animal real, apareció en la región de Aizu (una zona montañosa del interior de la prefectura de Fukushima) en el siglo IX para ayudar en la construcción de un templo. Un líder local escuchó esta historia a finales del siglo XVI y animó a los artesanos a fabricar juguetes que representaran a la vaca. Estos se asociaron con la protección contra la viruela, y aún en la actualidad los akabeko se consideran amuletos de la buena suerte.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)