El ‘koto’, un antiguo instrumento musical japonés
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Un instrumento con más de mil años de historia
El koto es un instrumento tradicional japonés de trece cuerdas similar a una cítara, con puentes móviles para afinarlo. Los intérpretes llevan tres púas, llamadas tsume, en el pulgar y los dos primeros dedos para pulsar las cuerdas. Este instrumento se suele fabricar con madera de paulownia y se toca en Japón desde hace más de mil años.
Miyagi Michio (1894-1956) fue un compositor que contribuyó a recuperar la popularidad del koto en el siglo XX, entre otras cosas gracias a su obra Haru no umi (“Mar de primavera”), un dúo para koto y flauta shakuhachi que se escucha habitualmente durante las fiestas de Año Nuevo en Japón. También inventó un koto de 17 cuerdas, conocido en ocasiones como koto bajo.
(Imagen del encabezado: © Pixta.)