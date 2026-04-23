El ‘koto’, un antiguo instrumento musical japonés

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El koto es un sofisticado instrumento de cuerda que se toca en Japón desde hace más de mil años.

Un instrumento con más de mil años de historia

El koto es un instrumento tradicional japonés de trece cuerdas similar a una cítara, con puentes móviles para afinarlo. Los intérpretes llevan tres púas, llamadas tsume, en el pulgar y los dos primeros dedos para pulsar las cuerdas. Este instrumento se suele fabricar con madera de paulownia y se toca en Japón desde hace más de mil años.

Miyagi Michio (1894-1956) fue un compositor que contribuyó a recuperar la popularidad del koto en el siglo XX, entre otras cosas gracias a su obra Haru no umi (“Mar de primavera”), un dúo para koto y flauta shakuhachi que se escucha habitualmente durante las fiestas de Año Nuevo en Japón. También inventó un koto de 17 cuerdas, conocido en ocasiones como koto bajo.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)