El parque de Ueno: un rincón de Tokio para los amantes del arte, los animales y la historia

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El parque de Ueno (Tokio), uno de los parques designados más antiguos de Japón, es conocido por su zoológico, sus museos y sus cerezos en flor en primavera.

Conectado con la cultura

El parque de Ueno es un gran espacio verde situado en el noreste de Tokio. Es conocido por su oferta cultural, dado que en él se encuentran el Museo Nacional de Tokio, el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia y el Museo Nacional de Arte Occidental. El zoológico de Ueno, situado dentro del parque, también atrae a numerosos visitantes. En primavera, se puede disfrutar de espectaculares cerezos en flor, mientras que en verano florecen los lotos en el estanque de Shinobazu.

El área donde hoy se encuentra el parque de Ueno fue en su día el recinto del templo Kan’eiji. En 1868, varios edificios del templo fueron destruidos durante los combates, cuando el nuevo Gobierno de Meiji sofocó la resistencia de los partidarios del derrocado shogunato. En 1873, el nuevo Gobierno designó la zona como uno de los primeros parques de Japón. Tres años después de la apertura del parque, el emperador Meiji asistió a una ceremonia oficial de inauguración el 9 de mayo de 1876. El templo Kan’eiji sigue en pie hoy en día, aunque sus terrenos solo ocupan una décima parte de su tamaño original.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)