Jōmon Sugi, el famoso árbol ancestral de Yakushima

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Guíade Japón

El Jōmon Sugi, del que se cree que tiene al menos 2.000 años, es un enorme árbol situado en la isla japonesa de Yakushima.

Un gigante de un bosque primigenio

El Jōmon Sugi es un antiguo cedro japonés (sugi) situado en Yakushima, una isla declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la prefectura de Kagoshima. Este robusto árbol ancestral es de dimensiones gigantescas y se calcula que su edad oscila entre los 2.000 y los 7.000 años. Toma su nombre del periodo prehistórico Jōmon, que se remonta aproximadamente al 10000 a. C. al 300 a. C.

La demanda de madera hizo que los bosques de Yakushima se vieran amenazados por la tala en la década de 1960. Sin embargo, el descubrimiento del Jōmon Sugi el 28 de mayo de 1966 lo convirtió en una atracción turística. Finalmente, los bosques de la isla recibieron una mayor protección y Yakushima se convirtió en uno de los primeros sitios del Patrimonio Mundial Natural de Japón en 1993.

El bosque que lo rodea sirvió de inspiración para el filme de Studio Ghibli La princesa Mononoke, de 1997.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)