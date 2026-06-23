‘Goshuin’: los sellos de los santuarios y templos japoneses

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Coleccionar sellos goshuin como recuerdo de las visitas a santuarios y templos es una afición muy popular en Japón.

Un recuerdo espiritual

Los goshuin son sellos especiales que expiden los templos budistas y santuarios sintoístas de Japón como prueba de la visita. Por lo general, constan de un sello estampado en tinta roja y del nombre del templo o santuario escrito a mano en tinta negra. Los coleccionistas guardan estos recuerdos únicos en libretas específicas llamadas goshuinchō, que pueden adquirirse en templos y santuarios, así como en algunas papelerías y librerías.

En los últimos años, coleccionar goshuin se ha convertido en una afición muy popular en Japón, también entre los jóvenes. Al solicitar uno de estos sellos, se considera importante mostrar respeto realizando previamente una visita de culto o una oración en el templo o santuario. Por lo general, la expedición de un goshuin conlleva una pequeña aportación económica, que suele rondar los 500 yenes.

(Imagen del encabezado: © Adobestock.)