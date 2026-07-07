“Itadakimasu”: la expresión japonesa para manifestar gratitud antes de comer

Instantáneas culturales

Guíade Japón

La expresión japonesa itadakimasu se utiliza dar las gracias antes de comer tanto a quienes nos proporcionan la comida como a la comida en sí.

Se aprende a una edad temprana

Itadakimasu, que podría traducirse aproximadamente como “recibo humildemente” o “acepto con gratitud”, es una expresión japonesa que se pronuncia habitualmente antes de comenzar a comer. Se trata de una fórmula de agradecimiento dirigida a todas las personas que han intervenido en la preparación de los alimentos, desde los agricultores que los cultivaron hasta quienes cocinaron el plato. También puede interpretarse como una muestra de respeto y gratitud hacia los propios seres vivos que han hecho posible la comida. En Japón, los niños suelen aprender esta expresión desde muy pequeños, ya sea en casa o en la guardería o el jardín de infancia.

De forma similar, gochisō sama o gochisō sama deshita se emplea al terminar de comer para expresar agradecimiento por la comida recibida. Además de utilizarse en el ámbito familiar, es una fórmula muy habitual en los restaurantes, donde los comensales la pronuncian al marcharse del establecimiento o al pagar la cuenta.

(Imagen del encabezado: niños juntan las manos y dicen “itadakimasu”. El gesto de agradecimiento que se ve en la foto se suele utilizar junto con esta expresión, así como en otras ocasiones en las que se manifiesta gratitud. © Pixta.)