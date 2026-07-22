‘Mugicha’, el refrescante té de cebada sin cafeína de Japón
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Una bebida de cebada
El mugicha es una bebida japonesa elaborada a partir de cebada tostada, con un característico sabor a frutos secos y notas torrefactas; en español se conoce como “té de cebada”. Aunque puede consumirse caliente, se asocia especialmente con el verano y se toma frío para combatir el intenso calor estival. En la actualidad suele prepararse con bolsitas de infusión, ya sea vertiendo sobre ellas agua hirviendo o dejándolas reposar en agua fría, aunque también puede adquirirse ya listo para beber.
Como el mugicha no contiene cafeína, puede ser consumido por personas de cualquier edad, desde bebés hasta ancianos, y también es apto para mujeres embarazadas. Además, aporta minerales que ayudan a reponer los perdidos por la deshidratación durante los calurosos meses de verano y prácticamente carece de calorías.
(Imagen del encabezado: © Pixta.)