‘Hiyashi Chūka’, un plato de fideos fríos popular en el verano japonés

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Cuando hace demasiado calor para comer ramen, el hiyashi chūka se convierte en una deliciosa y refrescante alternativa.

Sabroso y vistoso

El hiyashi chūka es un plato de fideos de aspecto delicioso que se disfruta durante el caluroso verano japonés. En una receta habitual, los fideos fríos se cubren con tiras de pepino, tortilla muy fina (kinshi tamago), jamón y tomate. Los fideos se enfrían en agua helada y se escurren antes de servir. El plato suele acompañarse de un aderezo a base de salsa de soja o de salsa de sésamo.

En el nombre del plato, hiyashi significa “refrigerado” o “frío” y chūka significa “chino”, en referencia al estilo chino de los fideos. Aunque sus orígenes exactos no están claros, se cree que fue inventado en un restaurante chino de Japón en la década de 1930.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)