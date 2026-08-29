La salamandra gigante japonesa: un titán entre los anfibios

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Guíade Japón

La salamandra gigante japonesa, uno de los anfibios más grandes del mundo, está protegida como monumento natural especial.

Alrededor de 1,5 metros de largo

La salamandra gigante de Japón es uno de los anfibios más grandes del mundo y puede alcanzar una longitud de alrededor de 1,5 metros. Dado que su apariencia no ha cambiado a lo largo de decenas de millones de años, se la conoce popularmente como un “fósil viviente”. Según una teoría, recibe en japonés el nombre de ōsanshōuo porque segrega una mucosidad con un olor penetrante similar al de la baya de pimienta sanshō. Estas criaturas habitan en el oeste de Japón.

Tras ser declarada monumento natural especial, la salamandra gigante de Japón está protegida por ley desde 1952.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: © Pixta.)