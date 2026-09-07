‘Sugoroku’, un juego de mesa clásico de Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El juego de mesa tradicional sugoroku alcanzó una enorme popularidad en el periodo Edo, cuando se crearon numerosas versiones de gran valor artístico.

Arte y entretenimiento

El sugoroku es un juego de mesa japonés similar a juegos occidentales como el juego de la oca o serpientes y escaleras. Los jugadores tiran un dado y avanzan sus fichas por el tablero. Se popularizó en el periodo Edo (1603-1868), inicialmente con temáticas religiosas, pero más tarde se amplió para representar temas como viajes a lugares famosos o el viaje a lo largo de la vida. Muchos tableros de sugoroku contaban con ilustraciones artísticas de gran calidad.

Hoy en día los niños siguen jugándolo con frecuencia, y algunas versiones modernas están tematizadas en torno al manga o a programas de televisión populares. Tradicionalmente se asocia con las celebraciones de Año Nuevo.

Más información (en inglés)

Información sobre el sugoroku, de la Biblioteca Nacional de la Dieta de Japón.

(Imagen del encabezado: Un tablero de sugoroku basado en la obra de Jippensha Ikku Tōkaidōchū Hizakurige (“A pie por el Tōkaidō”), sobre un viaje por la ruta que unía Edo, hoy Tokio, y Kioto, y con ilustraciones de Utagawa Hiroshige. Por cortesía de la Biblioteca Nacional de la Dieta.)