‘Sugoroku’, un juego de mesa clásico de Japón
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Arte y entretenimiento
El sugoroku es un juego de mesa japonés similar a juegos occidentales como el juego de la oca o serpientes y escaleras. Los jugadores tiran un dado y avanzan sus fichas por el tablero. Se popularizó en el periodo Edo (1603-1868), inicialmente con temáticas religiosas, pero más tarde se amplió para representar temas como viajes a lugares famosos o el viaje a lo largo de la vida. Muchos tableros de sugoroku contaban con ilustraciones artísticas de gran calidad.
Hoy en día los niños siguen jugándolo con frecuencia, y algunas versiones modernas están tematizadas en torno al manga o a programas de televisión populares. Tradicionalmente se asocia con las celebraciones de Año Nuevo.
Más información (en inglés)
- Información sobre el sugoroku, de la Biblioteca Nacional de la Dieta de Japón.
(Imagen del encabezado: Un tablero de sugoroku basado en la obra de Jippensha Ikku Tōkaidōchū Hizakurige (“A pie por el Tōkaidō”), sobre un viaje por la ruta que unía Edo, hoy Tokio, y Kioto, y con ilustraciones de Utagawa Hiroshige. Por cortesía de la Biblioteca Nacional de la Dieta.)