‘Chōjū Giga’, el antepasado del manga moderno

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Guíade Japón

Las antiguas ilustraciones conocidas como Chōjū giga representan ranas, conejos y monos retozando, y se consideran precursores del manga actual.

El ancestro más antiguo del manga

La clásica obra de arte japonesa Chōjū giga (“Rollos de caricaturas de animales”), datada entre finales del periodo Heian y el periodo Kamakura (siglos XII a XIII), se considera a menudo un antecedente temprano del manga moderno.

Consta de cuatro rollos, pertenecientes en la actualidad al templo Kōsanji de Kioto, y es famosa principalmente por sus escenas humorísticas de animales antropomórficos, como un combate de sumo en el que una rana hace caer a un conejo.

Se desconoce quién pintó los dibujos originales en tinta monocroma y, al no ir acompañados de texto, no está claro si su objetivo era el entretenimiento o responder a un propósito más profundo. Sin embargo, las ranas, conejos, monos y otras criaturas que corretean en los rollos siguen siendo muy conocidos en la actualidad y aparecen en productos que van desde bolsas de tela hasta tazas de té, a veces con color añadido.

Aunque se la conoce comúnmente como Chōjū giga, el título completo de la obra es Chōjū jinbutsu giga (“Rollos de caricaturas de animales y personas”).

Más información

Información sobre el Chōjū giga, de Kōsanji.

(Imagen del encabezado: Una rana derrota a un conejo en un combate de sumo. De una copia de 1886 creada por Maeda Tsuranari. © Colbase.)