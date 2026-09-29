Tsumago, un pueblo histórico de Nagano

Instantáneas culturales

Guíade Japón

La localidad de Tsumago, una antigua parada de postas muy bien conservada que se encuentra en el suroeste de la prefectura de Nagano, servía antaño de lugar de descanso para los viajeros agotados que recorrían la carretera.

Un paseo por la historia

Tsumago, en la prefectura de Nagano, fue en su día una parada de postas en la ruta Nakasendō, que conectaba Edo (la actual Tokio) y Kioto a través de un itinerario interior que atravesaba los Alpes japoneses. Conocida a menudo como Tsumago-juku, esta localidad evoca la atmósfera de su época de esplendor durante el periodo Edo (1603-1868) gracias a una calle principal muy bien conservada y flanqueada por edificios de madera. Los cables telefónicos y de otros suministros se mantienen ocultos a la vista.

Los visitantes pueden alojarse en posadas locales para disfrutar del ambiente en los momentos de menor afluencia. También hay un tramo de la ruta por el que los senderistas pueden caminar tranquilamente hasta el siguiente pueblo de postas, Magome, situado a unos 9 kilómetros de distancia, lo que equivale a un recorrido de unas tres horas a pie.

Tsumago, ubicada en el actual municipio de Nagiso, fue una comunidad pionera en el movimiento de conservación del paisaje urbano en Japón, sentando un modelo que se difundió ampliamente por todo el país.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)