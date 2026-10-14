“Otsukare Sama Desu”: una frase que utilizan a diario los trabajadores en Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

La expresión japonesa otsukare sama desu es de uso diario en Japón con los compañeros de trabajo.

En persona y por correo electrónico

Otsukare sama desu es un saludo fundamental en el entorno laboral japonés que puede emplearse con cualquier persona dentro de una misma organización. Tsukareru significa “estar cansado”, por lo que la expresión otsukare sama desu se asocia con agradecer a los demás los esfuerzos que han “hecho evidente su cansancio”. No obstante, esto no debe tomarse de manera demasiado literal. En su lugar, se trata de una fórmula habitual para decir “hola” al cruzarse con un compañero en el pasillo o para saludar a alguien al comienzo de un correo electrónico.

Cuando se dirige a un compañero de trabajo que se marcha al final de la jornada laboral, la expresión pasa al tiempo pasado: otsukare sama deshita. Sin embargo, si uno se retira antes que otros que continúan trabajando, no se dirige esta fórmula a quienes se quedan; en su lugar, se dice osaki ni shitsurei shimasu, o aproximadamente, “disculpe que me marche primero”. En respuesta a esto, la fórmula habitual vuelve a ser otsukare sama deshita o, de manera más informal, un simple otsukare.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)