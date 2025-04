Pabellón temático: Live Earth Journey

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Guíade Japón

Nutrir la vida

Dentro de este característico pabellón creado con “celdas” con forma de cubo apiladas, creadas con marcos de acero y paneles de hormigón especiales, los visitantes pueden experimentar el Espectáculo de la vida, creado por el director de anime Kawamori Shōji utilizando tecnología de vanguardia.

La zona Cell 01 Deep Vision (“visión profunda”) permite que hasta 30 personas a la vez se sumerjan juntas en una cadena alimentaria de tamaño cósmico mediante el uso de gafas de realidad virtual. Cell 02 Anima! es una sincronización de imágenes, música y vibraciones que permiten a los visitantes sentir el musical de la vida con todo el cuerpo. En las exhibiciones que no utilizan realidad virtual también se presentan milagros de la vida de los que la gente no suele percatarse, entre ellos los de la zona Cell 03 The Window of the Universe (“la ventana del universo”), donde se proyectan en una pantalla gigante sensaciones, como ver la Tierra desde la órbita u observar el interior de un huevo. Por otra parte, Cell 04 Metamorphose (“metamorfosis infinita”) exhibe la vida de los microorganismos y otros seres microscópicos.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.