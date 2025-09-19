Pabellón de Emiratos Árabes Unidos

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Cultura y ciencia en un bosque de palmeras

Este pabellón de cristal está lleno de columnas de árboles gigantes formadas a partir de residuos agrícolas. La palmera datilera, enraizada en la tierra y que se eleva hacia el cielo, simboliza el carácter nacional de los Emiratos Árabes Unidos.

Junto con la exploración espacial y la innovación médica, el programa de este pabellón incluye la gastronomía emiratí, que fusiona las culturas culinarias de Oriente y Occidente, y la artesanía tradicional. Aquí los visitantes pueden descubrir la rica cultura de los Emiratos Árabes Unidos y su creatividad profundamente arraigada.

Día nacional: 19 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.