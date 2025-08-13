Pabellón de la India

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Guíade Japón

La India exhibe en su pabellón de la Expo de Osaka su última tecnología médica y espacial.

Los avances de la India en los sectores farmacéutico y espacial

Este pabellón se centra en todo lo relacionado con salvar vidas. Su exhibición presenta avances farmacéuticos y otras innovaciones en tecnología médica, junto con tecnología relacionada con el espacio, incluida la exitosa llegada de una sonda no tripulada a la Luna.

El exterior, inspirado en el Himalaya, exhibe antiguos murales budistas junto con una representación de Hanuman, el dios mono del hinduismo, quien utilizó hierbas medicinales de montaña para salvar a personas.

Día nacional: 15 de agosto.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.