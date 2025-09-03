Pabellón de Australia

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Una aventura multisensorial por un bosque de eucaliptos

El diseño de este pabellón está inspirado en la flor del eucalipto, un símbolo de Australia, y se construyó con la idea de que fuera sostenible, reusando materiales de construcción de eventos internacionales del pasado.

En su interior el visitante se ve rodeado por imágenes de un bosque de eucaliptos, e incluso por sus aromas y sonidos, incluyendo los de animales salvajes, con lo que se siente atraído por completo por la majestuosidad de la naturaleza. Los variados espectáculos de entretenimiento son dignos de verse; incluyen actuaciones que permiten a los espectadores experimentar la cultura de los aborígenes australianos, que han vivido en armonía con la tierra desde tiempos inmemoriales.

La cocina local —carnes de res y cordero australianos, junto a diversos vinos, por ejemplo— se puede disfrutar en el restaurante del pabellón.

Día nacional: 3 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.