Pabellón de Omán

Armonía con la naturaleza

Centrado en la tierra, el agua y las personas, este pabellón es una expresión de la diversidad de climas naturales con la que cuenta Omán, que incluyen el mar Arábigo, desiertos, montañas y zonas verdes. En el exterior se alinean objetos rojos, grandes y pequeños, que crean espacios para que los visitantes se sienten y socialicen. El pasillo que conduce al interior tiene un techo de cristal por el que fluye agua.

Además de las exhibiciones que presentan soluciones de gestión de los recursos hídricos para reverdecer el desierto y energías renovables, también hay eventos interactivos en los que los visitantes pueden probarse trajes tradicionales y preparar platos locales.

Día nacional: 20 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.