Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Guíade Japón

El pabellón de Catar en la Expo de Osaka-Kansai destaca la conexión del país con el mar.

Un barco con destino a Japón

Este pabellón ha sido diseñado por el célebre arquitecto japonés Kuma Kengo. Está inspirado en el dhow tradicional de Catar, una embarcación de madera con una vela triangular, y ha sido creado utilizando técnicas de carpintería sashimono tradicionales de Japón para expresar cómo ambos países están conectados por el mar.

Catar se ha beneficiado desde hace mucho tiempo del mar, desde la antigua tradición del buceo para recolectar perlas hasta el gas natural en tiempos más recientes, y el comercio ha sido su principal vínculo con Japón. La exposición, titulada “Desde la costa, avanzamos”, utiliza imágenes multimedia para dar a conocer el rico patrimonio marítimo, así como iniciativas para proteger los ecosistemas y tecnologías medioambientales para la desalinización.

Día nacional: 8 de julio.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.