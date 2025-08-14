Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025
Pabellón de Catar
Guíade JapónTurismo
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Un barco con destino a Japón
Este pabellón ha sido diseñado por el célebre arquitecto japonés Kuma Kengo. Está inspirado en el dhow tradicional de Catar, una embarcación de madera con una vela triangular, y ha sido creado utilizando técnicas de carpintería sashimono tradicionales de Japón para expresar cómo ambos países están conectados por el mar.
Catar se ha beneficiado desde hace mucho tiempo del mar, desde la antigua tradición del buceo para recolectar perlas hasta el gas natural en tiempos más recientes, y el comercio ha sido su principal vínculo con Japón. La exposición, titulada “Desde la costa, avanzamos”, utiliza imágenes multimedia para dar a conocer el rico patrimonio marítimo, así como iniciativas para proteger los ecosistemas y tecnologías medioambientales para la desalinización.
Día nacional: 8 de julio.
Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.
Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.