Pabellón de Arabia Saudí

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Guíade Japón

Explorar los callejones de la ciudad y descubrir el Patrimonio de la Humanidad

Arabia Saudí, que acogerá la próxima Exposición Universal en Riad en 2030, ha diseñado su pabellón para recrear la arquitectura tradicional de su antigua capital. Al recorrer sus sinuosos pasillos, los visitantes llegan a un patio interior para la celebración de centenares de eventos, incluidos espectáculos diarios de música y teatro, danzas y sesiones de narración de cuentos.

El pabellón cuenta con siete salas y galerías con una gran variedad de exhibiciones. Entre ellas se incluyen proyecciones de mapping sobre la pesca de perlas y otras historias del mar, una galería inmersiva que explora la evolución de Riad hasta convertirse en una metrópolis global, y representaciones de teatro de marionetas con leopardos árabes.

El restaurante Irth ofrece platos auténticos de las 13 regiones de Arabia Saudí, y hay también una tienda de visita obligada que vende artesanías tradicionales, mostrando la pericia artesanal de la nación.

Día nacional: 23 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.