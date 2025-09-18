Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025
Pabellón de Serbia
Exposiciones llenas de diversión
Este pabellón se diseñó para imitar los pequeños islotes del Danubio, que fluye a través del centro de Belgrado, la capital de Serbia, y expresar un hermoso panorama urbano en armonía con la naturaleza.
Posee nueve fases que combinan los contenidos educativos con las zonas sociales, y enfatiza actividades educativas llenas de diversión. El pabellón también cuenta con una zona al aire libre para jugar a un juego similar al tejo o rayuela, y un restaurante elegante.
Día nacional: 15 de septiembre.
Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.
Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.