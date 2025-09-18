Pabellón de Baréin

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Un barco de madera que representa su historia marítima

Este pabellón tiene cuatro pisos de altura y su diseño evoca la forma de un dhow, los tradicionales veleros de antiguo diseño que aún surcan las aguas frente a Baréin. Esta concepción se inspira tanto en la herencia marinera de Baréin como en la tradición carpintera japonesa, con una estructura formada por pilares de madera entrelazados.

El pabellón alberga exposiciones que presentan la rica cultura marítima de Baréin, nacida de su importante ubicación en las antiguas rutas comerciales marítimas.

Día nacional: 18 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.