Pabellón de Francia

Una competición de belleza por parte de marcas mundialmente conocidas

El pabellón francés posee forma de escenario, con el tema de “Un himno al amor”. Las exposiciones en su interior cuentan con obras de empresas de moda reconocidas globalmente que muestran una gran habilidad y mucho amor por la cultura japonesa.

Las exposiciones regulares incluyen un espacio artístico creado con 85 baúles de Louis Vuitton, mientras que Dior cuenta con chaquetas bar con rayas rojas, blancas y azules como la bandera tricolor francesa, y botellas de perfume impresas en 3D.

Celine ofrece una exposición temporal de obras de arte lacado creadas por el colectivo de artistas Hikojū Makie, basado en Wajima. Chaumet tiene una inmersiva exhibición de arte digital, aunque son las estatuas de Rodin, colocadas con despreocupación a lo largo de las pantallas de alta tecnología, las que llaman la atención.

Moët Hennessy, leyenda de las bebidas, ha colaborado con el menú del restaurante adosado, mientras que el jardín sobre el tejado ofrece un momento de descanso entre las flores.

Día nacional: 13 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.