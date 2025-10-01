Pabellón de Polonia

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Sumergidos en el sonido del piano

El impresionante exterior de madera de este pabellón, que utiliza la técnica tradicional japonesa de unión de madera kigumi kōhō, tiene forma de olas que se extienden, lo que expresa creatividad e innovación y se asemeja a la doble hélice del ADN. Exposiciones de arte espacial que aprovechan la inteligencia artificial ofrecen una experiencia de la creatividad de los polacos.

En la sala de conciertos del pabellón se celebran recitales con piezas del pionero compositor polaco para piano, Frédéric Chopin. En el exterior del edificio habrá auriculares disponibles para disfrutar del sonido durante la visita, y se han programado otros eventos musicales en diferentes puntos del recinto de la Expo.

Día nacional: 1 de octubre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.