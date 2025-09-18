Pabellón de Bélgica

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

El foco en la tecnología punta de medicina y salud

Con su tema del “renacer humano”, este pabellón representa elementos fundamentales de la vida: el agua y las células. El diseño posee tres capas, cada una de ellas dedicada a uno de los tres estados del agua (líquido, sólido y gaseoso), y símbolo asimismo de las tres regiones principales del país.

Dentro del atrio hay exposiciones que presentan el énfasis de la nación en los campos de la ciencia de la vida y la salud, con tecnología punta que se sirve de la inteligencia artificial y los robots.

La terraza del tejado cuenta con un restaurante donde los invitados pueden disfrutar de chocolate, gofres y cerveza, y una estupenda vista del escenario y del terreno de la Expo.

Día nacional: 14 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.