Pabellón de Malasia

Bambú japonés y motivos malayos tradicionales

Para estas instalaciones el arquitecto Kuma Kengo creó un diseño basado en los tejidos songket de intricados patrones de Malasia. El exterior del pabellón cuenta con 5.000 plantas japonesas de bambú, y el interior con 500 de Malasia, con lo que se recrea un exquisito bosque de bambú. Cuando se ilumina por la noche, los patrones de las cintas exteriores producen una resplandeciente ilusión de hilos dorados y plateados.

Las exposiciones del pabellón proporcionan experiencias naturales y culturales, acompañadas de demostraciones de artesanía tradicional y de una zona en la que probarse una gran variedad de trajes regionales. También se ofrece comida malaya con certificado Halal.

Día nacional: 8 de septiembre.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.