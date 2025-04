Pabellón de Sumitomo

Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Un futuro que mira a los bosques y a la naturaleza

El lema de este pabellón del Grupo Sumitomo, un conglomerado de empresas con cuatro siglos de historia y sede principal en Osaka, es “Hacia el futuro, partiendo del bosque”. La arquitectura del edificio, construido en madera, destaca por sus hermosos tejados superpuestos inspirados en la cordillera de la mina de cobre de Besshi, situada en la prefectura de Ehime, que fue esencial en el desarrollo de esta corporación.

El pabellón ofrece experiencias interactivas con tecnología digital, como UNKNOWN FOREST - A Story of Life No One Knows (“El bosque desconocido – Una historia de la vida que nadie conoce”) y Tree Planting Experience (“Experiencia de plantado de árboles”), centradas en la gestión forestal y la naturaleza en general.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.