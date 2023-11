El significado de las reverencias japonesas

La cortesía tradicional de Japón

Esta serie sobre varias costumbres japonesas profundiza más allá de sus simples procedimientos para descubrir su esencia y sus orígenes. En esta primera entrega cubrimos el origen y los métodos de la reverencia, un saludo típicamente japonés.

Mostrar respeto hacia los demás con una inclinación de la cabeza

En las escuelas japonesas existe la costumbre de hacer una reverencia al principio y al final de las clases. Los estudiantes se levantan de sus asientos e inclinan la cabeza hacia el maestro, a la señal de “rei!” (saludo).



El rei que se practica en las clases es herencia de la educación moderna, pero hay algunas escuelas que no lo practican. (PIXTA)

Así como la propia palabra rei implica la reverencia, es también el ejemplo más típico de modales, o etiqueta, en Japón. Originalmente esta se usaba para demostrar que uno no albergaba hostilidad hacia un oponente de mayor rango, al ofrecerle el punto más vital: la cabeza. Se cuenta que llegó de China antes del periodo Nara (710-794), y se formalizó como parte de los modales de los samuráis en la Edad Media, momento en que se convirtió en un gesto de respeto hacia los demás.

Cuanto más se inclina quien la practica, más respeto muestra. En el caso del ritsurei, la reverencia realizada de pie, el saludo más simple, llamado eshaku, consiste en inclinar la parte superior del cuerpo hacia adelante unos 15 grados. El keirei, utilizado para los saludos cotidianos, se hace con un ángulo de unos 45 grados, y el saikeirei, empleado cuando se adora a los dioses y a Buda, se realiza doblando el cuerpo casi en ángulo recto.

Inhale e incline la parte superior del cuerpo hacia delante. Exhale tras inclinarse hasta la totalidad del ángulo que corresponda. Una vez terminada la exhalación, inhale nuevamente y levante la parte superior del cuerpo. En ese momento, al relajar los hombros, las manos deben permanecer abiertas de forma natural, y deslizarse por los muslos hacia las rodillas. Si se inclina en un ángulo poco profundo, la respiración también será superficial. Incluso si no es capaz de hacerlo de este modo exacto, simplemente con tener en cuenta estos puntos mejorará su postura.

La etiqueta antigua era muy racional, y todas las acciones se basaban en movimientos naturales del cuerpo. Al inclinarse, la clave es utilizar la técnica de respiración reisansoku: inhalar, exhalar, inhalar. Se considera la respiración personal como el estándar de duración, respiración que presenta pocas diferencias entre individuos, de modo que resulta más fácil para las personas que se hacen reverencias ajustar sus movimientos para realizarlas al mismo tiempo. Además, al respirar se aumenta la presión abdominal, lo cual ayuda a mantener, sin apenas ser consciente, una postura hermosa. Tras regresar a la posición original se debe seguir mirando a la otra persona, y exhalar para mostrarle respeto. Esto se denomina zanshin y guarda similitud con los principios de las artes marciales, donde se enfatiza la armonía de mente, técnica y cuerpo.



Al usar expresiones como “Buenos días” o “Mucho gusto” se inclina la cabeza. (PIXTA)

Ni siquiera los japoneses pueden asegurar que entienden por completo estas formas tradicionales. En la actualidad parecen estar apareciendo nuevas reglas para estos modales, como contar mentalmente hasta tres cuando se inclina la cabeza, reglas que se centran únicamente en la forma, y no en el significado.

En hoteles y restaurantes de lujo, por ejemplo, los empleados cruzan las manos por delante de su abdomen al realizar sus reverencias. Se podría pensar que esta es la forma más alta de cortesía, pero hay quienes opinan que se trata tan solo de una muestra de etiqueta relativamente nueva en la cultura mercantil que comenzó en los tiempos modernos, con los grandes almacenes predecesores del actual Mitsukoshi.



Hacer una reverencia con las manos cruzadas al frente es una costumbre al hacer negocios con los clientes. Es mejor no hacerlo para los saludos cotidianos. (PIXTA)

Transmitir que no se alberga hostilidad, como cuando se da la mano

La reverencia se utiliza tanto para mostrar respeto como para disculparse e indicar gratitud, por lo que puede ser difícil de entender para los extranjeros. Es costumbre que políticos y representantes de empresas se inclinen profundamente al comienzo de sus conferencias de prensa, cuando se disculpan, pero en deportes como el béisbol y el fútbol los jugadores se inclinan ante el público y los oponentes para mostrar gratitud.

Los medios de comunicación extranjeros y las redes sociales malinterpretan a veces una reverencia como disculpa por haber perdido un partido, pero en muchas ocasiones resulta más acertado expresar esos sentimientos como “Gracias por el apoyo”, o “Su apoyo nos ha dado fuerzas”. En la Copa Mundial de Rugby 2019 los representantes de todos los países siguieron el ejemplo del país anfitrión, Japón, y se inclinaron ante las gradas después de cada partido, sin importar si habían ganado o no, algo que dio mucho que hablar en las redes.



Después de un partido los jugadores de béisbol se inclinan no solo ante sus aficionados, sino también ante el equipo contrario, los asientos desde donde animaban a estos y el campo entero. (PIXTA)



Ambos equipos se inclinan ante los aficionados, uno junto al otro, tras el partido de semifinales de la Copa Mundial de Rugby 2019 entre Inglaterra y Nueva Zelanda. El 26 de octubre de 2019. (Reuters)

Por otra parte, el apretón de manos internacional no ha arraigado entre los japoneses. Esa regla tan básica de etiqueta en Occidente que consiste en sacudir las manos tras haberlas juntado con el interlocutor no es muy conocida en Japón. Su origen es muy similar al de la reverencia japonesa: asegurarse de que el otro no lleva armas ocultas. Muchas personas, sin embargo, se limitan a tomar la mano ofrecida. Hay quien se inclina al dar la mano, pero este es un punto con el que tener cuidado, ya que se da la impresión de tratar de evitar el contacto visual y esa declaración de inocencia.

Ya sea una reverencia o un apretón de manos, si consideramos el porqué de estos saludos llegaremos a una clara consideración hacia los demás. Más específicamente: toda muestra de etiqueta existe para facilitar las relaciones humanas, ya sea en Oriente u Occidente. El sistema de comunicación japonés se destaca por carecer de contacto físico, como lo ejemplifica la propia reverencia, pero en sus raíces existe la disposición de valorar la distancia hacia la otra persona. Usar un lenguaje honorífico para mantener esa distancia psicológica hacia los demás también demuestra que uno los valora.

Rei implica sinceridad y tras esos modales se esconde siempre un cierto significado. Una vez comprendemos su trasfondo cultural, podremos entender también la consideración y compasión por los demás, contenidas en una etiqueta aparentemente formal, y podremos cumplir con ella de forma natural.



El entrenador Moriyasu Hajime hace una profunda reverencia ante los aficionados en las gradas, después de que Japón fuera eliminado de la final del Mundial de Qatar. El 5 de diciembre de 2022. (Reuters)

Contenido supervisado por Shibazaki Naoto, profesor asociado de la Escuela de Graduados de la Universidad de Gifu. Especializado en sistemas educativos de etiqueta y modales desde una perspectiva psicológica; trabaja también por brindar orientación a los educadores de etiqueta. Participa asimismo en la formación de instructores como maestro general de etiqueta de estilo Ogasawara.

Ilustraciones: Satō Tadashi

Texto: redacción de nippon.com

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: la selección japonesa realiza una profunda reverencia ante el público tras ser eliminada en la primera ronda de la Copa Mundial de Rugby 2023 – 8 de octubre de 2023, Reuters)