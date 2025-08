Donde habitan los dioses: el acantilado rocoso gigante de Hashidatedō

Peregrinaje monocromático

Para la novena entrega de esta serie, visitamos uno de los 34 lugares sagrados dedicados a Kannon que componen la ruta Chichibu Fudasho que se consagra al culto a las montañas desde la antigüedad y aloja un tiempo dedicado a Buda rodeado de roca.

Un acantilado rocoso gigante, testigo de las actividades humanas desde tiempos inmemoriales

Bajando del tren en la estación Urayamaguchi de ferrocarriles de Chichibu y, tras subir algo más de diez minutos por un sendero de montaña que sigue el curso del río, se llega a Sekiryū-zan Hashidatedō, el lugar número 28 de la ruta de peregrinaje Chichibu Fudasho. El sendero es también el camino sagrado de acceso al monte Bukō, cuyo recinto sirve de espacio de descanso para los senderistas.

Lo que no fallará en sorprender a los visitantes es el titánico acantilado rocoso de piedra caliza que se alza 80 metros en vertical. Ante su apariencia adusta y majestuosa, resulta fácil imaginar que fuera objeto de culto desde tiempos inmemoriales. Se dice que en la antigüedad había gente que vivía en el abrigo rocoso que se abre a sus pies. La cerámica de estilo Jōmon, Yayoi y Haji hallada en las excavaciones arqueológicas indica que el lugar estuvo habitado durante un largo periodo de tiempo, desde principios del periodo Jōmon (hacia XV a. C. - siglo X a. C.) hasta finales del Kofun (mediados del siglo III - siglo VII).

El templo Hashidatedō, que parece incrustado en el inmenso acantilado rocoso, se construyó a mediados del periodo Edo (1603-1868). Puesto que la divinidad principal a la que está consagrado es Batō Kannon (‘Kannon de la cabeza de caballo’), atrajo la fe de los criadores de equinos desde dicho periodo y, al parecer, se llenaba de peregrinos que llevaban a sus rocines durante los días de festival. Ahora que los vehículos han sustituido a los caballos tanto en la agricultura como en el transporte, el templo sigue recibiendo la visita de personas que acuden a rogar por la seguridad vial.

Sekiryū-zan Hashidatedō Divinidad a la que se consagra : Batōkanzeon Bosatsu

: Batōkanzeon Bosatsu Dirección: Kamikagemori 675, Chichibu-shi, Saitama-ken Este templo de la secta Sōtō se alza en la parte occidental del pie del monte Bukō, una montaña sagrada de la región de Chichibu. Dispone de una cafetería y un restaurante con tienda a los que acuden muchos senderistas. El pabellón principal se construyó en 1707, pero se cree que el templo en sí data de mucho antes. La cueva de piedra caliza de Hashidate que hay en el recinto se utilizó como campo de entrenamiento para ascetas hasta la era moderna. Se cree que también simbolizaba el “útero” en rituales de renacimiento físico y espiritual. En la actualidad tiene fama como enclave turístico por ser una de las pocas cuevas verticales de Japón. El abrigo rocoso de Hashidate, que está debajo del gran acantilado, sirvió como cobijo de las inclemencias del tiempo en la antigüedad. El inusual paisaje del lugar se creó mediante la erosión de la piedra caliza. Las capas de coral y otros elementos formadas en la prehistoria, cuando Chichibu aún estaba bajo el mar, ahora están expuestas y se han dado a conocer como lugar de interés geológico.

Hashidatedō se construyó como incrustado en el gran acantilado rocoso. Fotografía: Ōsaka Hiroshi.

Se puede disfrutar de un café o un helado en la cafetería del recinto del templo mientras se contempla el colosal acantilado. Fotografía: Ōsaka Hiroshi.

Reportaje, texto y edición: Kitasaki Jirō.

Fotografía del encabezado: el gran acantilado rocoso de Hashidatedō.

Fotografía: Ōsaka Hiroshi.

(Traducido al español del original en japonés.)