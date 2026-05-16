Donde habitan los dioses: La roca de Gotobiki, origen de las creencias sintoístas de Kumano

Peregrinaje monocromático

Guíade Japón

Ōsaka Hiroshi capta con cámara monocromática elementos de la naturaleza a los que se rinde culto por ser el hogar de divinidades, como los iwakura (rocas) o los kannabi (montañas o bosques). En esta decimoséptima entrega visitamos el iwakura de Kumano, lugar de veneración en un antiguo culto a la naturaleza y escenario de la leyenda fundacional de Japón.

El lugar al que descendieron los dioses de Kumano

El santuario de Kamikura se encuentra en la ciudad de Shingū, en la prefectura de Wakayama; situado en lo alto del acantilado de Amanoiwatate, en la ladera de la montaña sagrada que comparte nombre con el santuario, su objeto principal de veneración es la llamada roca de Gotobiki. Este iwakura o roca sagrada es donde se cuenta que descendieron los kami actualmente consagrados en los Tres Grandes Santuarios de Kumano —Hongū Taisha, Hayatama Taisha y Nachi Taisha—, y por lo tanto su historia como lugar sagrado precede a la fundación de estos. Se dice que el mítico primer emperador de Japón, Jinmu, escaló el acantilado de Amanoiwatate cuando lo guiaba el mensajero de los dioses celestiales Yatagarasu hacia la tierra de Yamato. Actualmente, la ruta de peregrinación de los tres santuarios de Kumano está designada Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO bajo el nombre de “Sitios sagrados y rutas de peregrinación de los Montes Kii”.

La roca de Gotobiki se encuentra sobre un acantilado de unos cien metros de altura. Para llegar hasta ella hay que subir los 538 empinados escalones de piedra que ascienden desde el gran torii al pie de la montaña y que, según la tradición, fueron una donación de Minamoto no Yoritomo. Hecha de piedras irregulares tomadas de la naturaleza y rudimentariamente apiladas, carece de barandilla, obligando al visitante a avanzar con cuidado para no pisar en falso y caer. Al alcanzar por fin la cumbre aparece ante nosotros la enorme roca, alzándose sobre el santuario pintado de bermellón. Gotobiki, dicen, significa sapo en el dialecto local; el peñasco recuerda, en efecto, a un gigantesco batracio postrado con aire solemne. Asomándose sobre el precipicio peligrosamente como si fuera a caer de un momento a otro, la imponente presencia de la roca antoja inevitable su adoración. La gente de antaño debió sentir la presencia de los dioses en la roca al observarla desde abajo.

El lugar es igualmente conocido como mirador: desde lo alto del santuario de Kamikura, las vistas panorámicas abarcan la ciudad de Shingū y, más allá, el centelleante mar azul de Kumano. También tiene lugar aquí el Otō matsuri, festival que se celebra la noche del 6 de febrero, en el que miles de hombres, antorcha en mano, descienden corriendo por las empinadas escaleras de piedra en un espectáculo sobrecogedor. Un festival del fuego en el que se aprecian, todavía vivos, ecos del culto a la roca de Gotobiki.

Santuario de Kamikura Deidades consagradas: Takakuraji no mikoto, Amaterasu Ōmikami

Takakuraji no mikoto, Amaterasu Ōmikami Dirección: 1-13-8 Kamikura, Ciudad de Shingū, Prefectura de Wakayama Un antiguo santuario situado en la ladera de Kamikura, nombre por el que se conoce a uno de los dos picos de la montaña Gongen-yama, cerca de la desembocadura del río Kumano. Actualmente es un santuario auxiliar dentro del recinto del gran santuario de Kumano Hayatama. Es venerado por ser el sitio en el que descendieron a la tierra por primera vez los Kumano Gongen o deidades de las Tres Montañas de Kumano. El objeto de culto del lugar es la roca de Gotobiki, un peñasco de unos diez metros de altura que se alza junto al santuario. En sus alrededores se han desenterrado utensilios rituales del periodo Yayoi, lo que sugiere que también fue objeto de veneración en alguna creencia basada en la naturaleza. Según las crónicas del Kojiki y el Nihon Shoki, Kumano fue un punto clave en la fundación de Japón que llevó a cabo el emperador Jinmu. Se cuenta que tras recibir en ofrenda una espada sagrada del legendario Takakuraji, Jinmu partió hacia Yamato guiado por Yatagarasu, el cuervo divino de tres patas. Durante la Edad Media y Edad Moderna, la zona se convirtió en un importante lugar sagrado frecuentado por peregrinos de la escuela ascética del Shūgendō. Se dice que el Otō matsuri, el festival de las antorchas del santuario de Kamikura, es en su origen una recreación de la bienvenida que Takakuraji le dio al emperador Jinmu, así como que proviene de los rituales de fuego del Shūgendō.

La roca gigante parece observar la ciudad que se extiende a sus pies. Fotografía: Ōsaka Hiroshi.

Kumano Hayatama Taisha, también conocido como Shingū o “Santuario Nuevo”, por haber sido construido basándose en el santuario de Kamikura para consagrar las deidades de dicho lugar. Fotografía: Ōsaka Hiroshi.

Una empinada escalinata asciende desde el torii que hay al comienzo del sendero. Fotografía: Kitazaki Jirō.

Reportaje, texto y edición: Kitazaki Jirō.

Foto del encabezado: Roca de Gotobiki, objeto de veneración del santuario de Kamikura.

Fotografía: Ōsaka Hiroshi.

(Traducido al español del original en japonés.)