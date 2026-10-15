Un paseo fotográfico por Kamakura

Guíade Japón

Las estatuas budistas de Kamakura (Kanagawa), cuna de varios gobiernos encabezados por samuráis, se caracterizan por reflejar una mentalidad de austeridad y fortaleza. En este artículo presentamos los atractivos de esas imágenes, que nada tienen que ver con las tallas antiguas de Nara o Kioto.

Un Tesoro Nacional símbolo de Kamakura

En Kamakura, una de las antiguas capitales de Japón, se concentra más de un centenar de templos budistas. Estos albergan diversas estatuas de budas, entre las cuales se cuentan las que se veneran como imagen principal de cada uno, así como esculturas de los monjes que fundaron algún templo o secta budista. Para colmo, más de una treintena son obras maestras declaradas Bien Cultural de Importancia; además, hay bastantes expuestas al público.

La más representativa de todas es, sin duda alguna, el Gran Buda de Kamakura, perteneciente al templo Kōtoku, en la zona meridional de la ciudad. Con una altura de 13,35 metros, esta gigantesca imagen, que data de mediados del siglo XIII, es el único buda de Kamakura declarado Tesoro Nacional. Aunque el hecho de que la protuberancia que tiene en la cabeza esté baja y de que presente la espalda encorvada la distinguen como una representación propia de la China de la dinastía Song, la expresión firme que transmiten sus ojos rasgados y la manera en que tiene la boca, apretada pero sin perder cierta dulzura, ponen de relieve una gran influencia de Unkei, un escultor famoso por sus tallas budistas. Los samuráis de Kamakura otorgaban importancia a la austeridad y la fortaleza, de ahí que las esculturas budistas de la antigua capital se caractericen por un realismo solemne que rezuma fuerza.



Esta estatua sedente de Amitabha Tathāgata hecha de bronce, conocida popularmente como el Gran Buda de Kamakura, pertenece al templo Kōtoku. Ha sido declarada Tesoro Nacional y se ha convertido en todo un símbolo de la antigua capital.

La Kannon de Hase, una estatua que viajó por el mar

La Kannon de las Once Caras, imagen principal del templo Hase —cerca del templo Kōtoku—, también resulta imponente. Con una altura de 9,18 metros, es una de las mayores tallas budistas de madera de todo Japón.

Según el propio templo, hace unos 1.300 años Tokudō Shōnin, fundador del templo Hase (Nara), hizo dos estatuas de Kannon a partir de un árbol sagrado: una la dejó allí para su veneración, mientras que la otra la echó al mar para que salvara al mayor número de personas posible. Con el paso del tiempo, el agua la arrastró hasta la península de Miura, que sobresale en la parte suroriental de Kamakura. Y así es como se habría originado el actual templo Hase de esta zona.



Kannon de las Once Caras parecida a la de Nara y propiedad del templo Hase de Kamakura.

A esta estatua, que tiene los mismos rasgos distintivos que la imagen venerada en Nara, se la conoce como la Kannon de las Once Caras del estilo Hase. Por norma general, las kannon de las once caras portan en la mano izquierda un jarrón con flores de loto, símbolo de la pureza y la misericordia, mientras que en la derecha no llevan nada; sin embargo, las del estilo Hase agarran con la mano derecha un shakujō, el bastón característico de Jizō. La creencia es que Kannon salva a la humanidad de cualquier sufrimiento en este mundo, mientras que Jizō es quien se encarga de ir hasta los confines del infierno para ayudar a quienes han acabado en él. Así pues, esta imagen, que combina los beneficios de ambos, se ha ganado el favor de los creyentes.

Una vez visitado el salón principal del templo, recomendamos acercarse al Museo de Kannon, donde se exponen los distintos tesoros de este. Merece la pena detenerse a admirar las Treinta y Tres Manifestaciones de Kannon, unas esculturas que representan las 33 formas que toma esta deidad cuando salva a los seres vivos; Kannon cambia de aspecto en función de las circunstancias.



En el centro, una estatua de Maedachi Kannon que antes se encontraba delante de la imagen principal del templo; a ambos lados, las Treinta y Tres Manifestaciones de Kannon. Todas ellas son propiedad del templo Hase.

Unos nyorai peculiares en los templos Gokuraku y Jōchi

A unos 500 metros al suroeste del templo Hase se encuentra el Tenpōrinden; esto es, el salón de los tesoros del templo Gokuraku, que alberga una estatua de Shaka Nyorai poco habitual: presenta el mudra Dharmachakra (Tenpōrin’in, en japonés), postura que Gautama habría adoptado durante el primer sermón que dio tras haber alcanzado la iluminación. Solo existen en Japón dos estatuas así: la otra se encuentra en el templo Gankō (Gifu). Conviene recordar que el Tenpōrinden solo abre al público en primavera y otoño, por lo que recomendamos ir si se presenta la ocasión. Se puede entrar los martes, jueves, sábados y domingos del 25 de abril al 25 de mayo y los mismos días de la semana del 25 de octubre al 25 de noviembre; en ambos períodos, el edificio permanece cerrado cuando llueve.



Estatua de Shaka Nyorai poco habitual: presenta un mudra en el que la mano izquierda parece retorcida. Es propiedad del templo Gokuraku y ha sido declarada Bien Cultural de Importancia.

Otras estatuas poco comunes son los Budas del Pasado, el Presente y el Futuro, imágenes principales del templo Jōchi, situado en Kita-Kamakura. Este conjunto se venera en el Dongeden, el salón principal del templo, y está formado por Shaka Nyorai, Amida Nyorai y Miroku Nyorai, que protegen el presente, el pasado y el futuro, respectivamente. En la gran mayoría de los casos, las estatuas de Miroku lo representan como bodhisattva; esto es, como practicante. Sin embargo, aquí se lo muestra como nyorai que ha alcanzado la iluminación en un futuro dentro de 5.600 millones de años.

Otro aspecto de estas estatuas que llama la atención es que visten largas túnicas que quedan colgando por debajo de las piernas. Este estilo, llamado Hōesuika, es característico de los budas de Kamakura que datan de los siglos XIV y XV. Estos Budas del Pasado, el Presente y el Futuro, presentan similitudes —los tres son nyorai—y tienen un valor incalculable.



De izquierda a derecha, Amida, Shaka y Miroku, los Budas del Pasado, el Presente y el Futuro. Son propiedad del templo Jōchi.

El Museo de los Tesoros Nacionales de Kamakura: varias obras maestras en un solo lugar

Aún quedan muchas estatuas budistas de interés por descubrir, pero tal vez no sea posible ver todos los templos de Kamakura en unos días. Por eso tenemos una recomendación para quienes no vayan a pernoctar allí o tengan prevista una estancia breve: el Museo de los Tesoros Nacionales de Kamakura, cuya colección incluye bienes culturales de valor.

Este museo, situado en el recinto del santuario Tsurugaoka Hachiman, abrió sus puertas en 1928, cinco años después de que el Gran Terremoto de Kantō causara daños graves a obras valiosas de varios templos budistas y santuarios sintoístas. La idea del museo surgió precisamente a raíz de la tragedia de 1923: allí se podría proteger y exponer el patrimonio cultural de Kamakura.

Entre las obras expuestas destacan dos del templo Ennō, situado cerca del museo: una estatua sedente de Shokōō, uno de los diez reyes que rigen el inframundo, y una representación del bastón bicéfalo que Enmaō usa cuando dicta sentencia. Ambas se caracterizan por un realismo que sigue la estela de Unkei.



Estatua sedente de Shokōō, declarada Bien Cultural de Importancia y expuesta actualmente en el Museo de los Tesoros Nacionales de Kamakura. Las otras nueve imágenes de los reyes que rigen el inframundo —Enmaō incluido— se encuentran en el salón principal del templo Ennō, propietario de todo el conjunto.



Bastón bicéfalo que Enmaō usa para juzgar a los muertos. Una cara representa el bien y la otra, el mal. Declarado Bien Cultural de Importancia, es propiedad del templo Ennō y actualmente está expuesto en el Museo de los Tesoros Nacionales de Kamakura.

Además, se exhiben otras obras maestras, como una estatua de Shaka Nyorai coronado perteneciente al templo Kenchō. Así pues, en este museo es posible admirar diversas imágenes budistas de estilo oriental que nada tienen que ver con las de Nara o Kioto. Hasta el 23 de octubre de 2026 permanece cerrado por obras, pero nadie debería dejar pasar la oportunidad de visitarlo en cuanto vuelva a abrir sus puertas.



Estatua de Shaka Nyorai coronado, propiedad del templo Kenchō y expuesta actualmente en el Museo de los Tesoros Nacionales de Kamakura.

Texto e imágenes: Harada Hiroshi.

Imagen del encabezado: El Museo de Kannon, situado en el templo Hase.

(Traducción al español del original en japonés)