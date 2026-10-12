Bienvenidos a Tokio: el barrio de pescadores y Anamori Inari junto a Haneda

Quiero conocer Tokio

Guíade Japón

Tokio es una inmensa metrópolis donde se suceden las grandes remodelaciones urbanas. El fotógrafo Hatsuzawa Ari, que lleva años retratando la capital, sigue los cambios y las permanencias de una ciudad donde la vida cotidiana late a los pies de los rascacielos. La primera entrega nos lleva al aeropuerto de Haneda, la puerta de entrada aérea a Tokio, y sus alrededores.

Dedicar tiempo a fotografiar paisajes familiares

Empecé a fotografiar Tokio como proyecto artístico a mediados de 2019, y poco después llegó la pandemia del coronavirus. Pese a las peticiones de limitar voluntariamente las salidas, sin un confinamiento verdaderamente impuesto por el Gobierno, fotografié a personas que deambulaban por la ciudad según su propio criterio o, más bien, pendientes de cómo las miraban los demás. Tras la pandemia he seguido recorriendo y fotografiando Tokio. La ciudad es tan extensa que he descubierto muchas facetas que desconocía, pese a haberme criado en ella. Cuanto más la conozco, más percibo su profundidad y menos puedo dejar de fotografiarla.

Antes de comenzar a fotografiar Tokio viajé siete veces a Corea del Norte, viví un año y medio en Okinawa y fotografié las zonas afectadas por el Gran Terremoto del Este de Japón, trabajos que reuní en sendos libros de fotografía. Fueron diez años recorriendo los márgenes de Japón, pero la imagen de Tokio que se veía desde cada uno de aquellos lugares era la de una ciudad marcada por una enorme concentración de poder político, económico y mediático, lo que me hizo comprender que mi propia mirada, formada allí, también había adoptado sin darme cuenta una perspectiva tokiota.

Todavía viajo una vez al año a Okinawa para ver los entrenamientos de pretemporada de los equipos profesionales de béisbol, pero, cuando tomo una copa con mis conocidos de allí, siempre me preguntan si ya no pienso fotografiar Okinawa, y me siento culpable. En algún momento empecé a pensar que quizá debía dedicar tiempo a fotografiar un lugar al que pudiera seguir volviendo con mi cámara toda la vida. Para mí, ese lugar solo podía ser Tokio.

Tiene que haber una diferencia entre el Tokio que fotografía un viajero y el que fotografía un vecino. ¿No es una tarea importante para cualquier fotógrafo, sea del país que sea, retratar la ciudad en la que ha vivido durante tantos años, desde su infancia? A diferencia de lo que ocurre al fotografiar un destino de viaje, al principio no sentía ganas de hacer fotos precisamente porque aquellas escenas me resultaban tan familiares, pero, con los años, he ido disfrutando cada vez más.

La ciudad de Tokio se halla actualmente inmersa en una remodelación urbana de las que, según se dice, solo se producen una vez cada cien años.

Los edificios construidos en la posguerra se derriban uno tras otro y dan paso a rascacielos impersonales. Tengo la intención de seguir recorriendo y fotografiando este Tokio en plena transformación mientras profundizo en el conocimiento de sus barrios.

En esta primera entrega, bajo el lema “Bienvenidos a Tokio”, presento los alrededores del aeropuerto de Haneda, la puerta aérea de entrada a la capital. Justo al lado del aeropuerto hay un puerto, y todavía se conservan calles antiguas y fiestas tradicionales. La mayoría de los viajeros se dirige al centro en tren, autobús o taxi, pero yo invito a que nos fijemos en el pequeño barrio que se halla situado a apenas un kilómetro del aeropuerto.

(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: vista del aeropuerto de Haneda desde la bahía de Tokio - fotografía de Hatsuzawa Ari.)