Recomendaciones para evitar los golpes de calor en el húmedo verano de Japón

El verano en Japón se caracteriza por sus altas temperaturas y humedad. En este artículo repasamos qué se debe hacer para evitar golpes de calor y disfrutar sin problemas del verano japonés.

Japón, un país cada vez más caluroso

Japón se está convirtiendo en un país cada vez más caluroso en año recientes a causa del efecto invernadero urbano, además del calentamiento global. Según el Ministerio de Medioambiente, en el último siglo, la temperatura promedio anual de Tokio se ha incrementado en aproximadamente tres grados y, en 2024, más del 80 % de los días entre julio agosto tuvieron temperaturas por encima de los 30 grados. Por si fuera poco, al comienzo del verano llega la temporada de lluvias en la que, últimamente, se registran lluvias torrenciales localizadas, entre otros fenómenos que disparan la sensación de humedad. El verano japonés se caracteriza justamente por esta humedad, uno de los principales factores que provocan los golpes de calor.

¿Qué son los golpes de calor?

Los golpes de calor se presentan fácilmente bajo las siguientes condiciones:

Factores ambientales: Altas temperaturas, rayos solares intensos, poco viento, etc.

Factores físicos: Ser adulto mayor o niño, padecer obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, entre otras afecciones crónicas, desnutrición, deshidratación (diarrea), malestar (resaca o falta de sueño), etc.

Factores de comportamiento: Ejercicio extremo, actividad física a la que no se está acostumbrado, trabajar al aire libre por largas jornadas, entre otras tareas que dificulten la ingesta suficiente de líquidos.



Las probabilidades de golpes de calor aumentan los días de calor con humedad como los posteriores a lluvias. (Pixta)

Normalmente, el cuerpo humano suda para expulsar el calor y evitar que la temperatura corporal aumente demasiado. Sin embargo, la regulación de la temperatura corporal suele fallar cuando se presenta un exceso de sudoración a causa del calor y la humedad. Al deshidratarse y perder sales minerales, la circulación de la sangre decae y aumenta la temperatura de los órganos internos, lo que ocasiona un trastorno en el funcionamiento de estos o del cerebro. En conjunto, a todos los síntomas ocasionados por esta situación se los conoce como “golpe de calor”.



Cuando falla la regulación de la temperatura corporal se presentan varios síntomas. (Pixta)

Cómo prevenir los golpes de calor: vestimenta y objetos prácticos

En los días calurosos se deben evitar las actividades al aire libre. Es fundamental permanecer en lugares frescos. En caso de salir, aléjese de las áreas soleadas y tome descansos frecuentes en lugares frescos y a la sombra.

Use ropa transpirable que no retenga calor, que tenga buena absorción y se seque rápidamente. Use sombrilla o sombrero para evitar recibir directamente los rayos del sol cuando esté en la calle.

Lleve consigo siempre una botella de agua para hidratarse continuamente. Es recomendable ingerir bebidas deportivas que le permiten una mejor hidratación y absorción de sales minerales. Evite líquidos con alto contenido de cafeína ya que tienen efecto diurético. En las tiendas de 24 horas podrá encontrar botellas de agua congelada.

Es conveniente llevar un ventilador portátil, tubo refrescante o un collar para refrescar el cuello, así como caramelos salados. Todos estos productos están disponibles en tiendas de 24 horas y supermercados.



Productos recomendados para evitar los golpes de calor. (Pixta)

Si presenta alguno de estos síntomas, actúe de inmediato

Si presenta alguno de los siguientes síntomas es posible que esté sufriendo un golpe de calor. Trasládese a un lugar fresco, bien ventilado o con aire acondicionado y tome alguna medida inmediatamente.

Síntomas leves: Mareo, aturdimiento, dolor muscular o calambres, entumecimiento de las extremidades, malestar.

Síntomas moderados: Dolor de cabeza, mareos, vómitos, fatiga, falta de fuerzas.

Síntomas graves: Fiebre, pérdida de la conciencia, convulsiones, imposibilidad para caminar con normalidad.

En caso de presentar síntomas leves puede tomar medidas inmediatas en el lugar donde se encuentra (vea la siguiente sección). Si tiene síntomas moderados o graves le recomendamos recibir atención médica en alguna institución.

Un criterio para discernir qué tan graves son los síntomas es si puede beber agua por sí mismo. Si no puede abrir la tapa de una botella de plástico, llevársela a la boca o siente que se ahoga, vaya de inmediato a un hospital. No se fuerce a beber si tiene dificultades ya que el líquido podría entrar a las vías respiratorias.

¡Enfríe el cuerpo!

Lo primero que debe hacer es aflojar cualquier cinturón apretado o prenda que lleve. Después, con una botella de agua congelada, enfríe las zonas donde se encuentran las arterias más importantes, tales como la parte posterior del cuello, las axilas y la ingle. También es efectivo enfriar los vasos capilares más delgados: tome con sus manos algún objeto frío y colóqueselo en el cuello. Rocíe la piel con agua y échese aire con un ventilador portátil.



Las zonas del cuerpo que debe enfriar cuando presente síntomas de golpe de calor.

Hidrátese e ingiera sales minerales

Las bebidas frías ayudan a disminuir la temperatura corporal y a una hidratación adecuada. Al mismo tiempo que enfría el exterior del cuerpo, tome una bebida deportiva o agua y un caramelo salado para recuperar las sales minerales y líquidos que se pierden al sudar. Si presenta síntomas graves, ingiera una solución rehidratante oral (disponible en las tiendas de 24 horas) para una recuperación más rápida.

Después de estos primeros auxilios, descanse un poco y vea si mejora. De hacerlo, no se esfuerce demasiado y actúe con calma. Si los síntomas no ceden, visite a un médico.

Puede revisar las probabilidades diarias de riesgos de golpes de calor en las noticias o en el pronóstico del tiempo.

Alertas oficiales para los golpes de calor

Las autoridades emiten alertas de golpe de calor cuando se pronostica que el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (TGBH) superará el nivel 33 en cualquiera de las áreas de medición del país. Para saber si se ha emitido alguna alerta se puede visitar el Sitio de Información para la Prevención de Golpes de Calor (en inglés) o suscribirse al servicio de avisos vía correo electrónico.

También se pueden revisar en la aplicación para teléfonos inteligentes Safety tips (disponible en 15 idiomas y que ofrece información sobre desastre en Japón), supervisada por la Agencia de Turismo.

Esté alerta de los golpes de calor para disfrutar con seguridad del verano japonés.

