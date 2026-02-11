Días festivos nacionales en Japón: el Día de la Fundación Nacional

Guíade Japón

El Día de la Fundación Nacional se celebra el 11 de febrero cada año. Sus orígenes se encuentran en las celebraciones de la entronización de Jinmu Tennō, el legendario primer emperador de Japón.

Orígenes legendarios

El 11 de febrero Japón celebra el Día de la Fundación Nacional, en el se conmemora el establecimiento del país y se expresa el deseo de prosperidad para su futuro.

La festividad tiene su origen en el Kigensetsu, una celebración instaurada en 1873 para conmemorar la fundación del país. Se observaba el 11 de febrero, fecha que, según el Nihon shoki, una crónica del siglo VIII, correspondería al día en que el legendario primer emperador de Japón, el emperador Jinmu, ascendió al trono en el año 660 a. C. El Kigensetsu fue abolido durante la ocupación aliada de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente surgió un movimiento para restaurarlo, aunque también hubo una fuerte oposición a considerar como hecho histórico una fecha basada en la mitología. Con una enmienda de 1966 a la Ley de Festivos Nacionales, el 11 de febrero volvió a ser festivo bajo el nombre de Día de la Fundación Nacional.

El nombre japonés de la festividad, Kenkoku kinen no hi, refleja el hecho de que, aunque conmemora la fundación del país, no se basa en una fecha histórica establecida, como ocurre, por ejemplo, con el Día de la Independencia (4 de julio) en Estados Unidos. Mientras que kinenbi indicaría un “aniversario”, el significado de kinen no hi se aproxima más al de un “día de conmemoración”.

La jornada se celebra con actos en todo el país para conmemorar la fundación de Japón y expresar el deseo de que continúe la paz. En el santuario Kashihara Jingū, en Nara, dedicado al emperador Jinmu, un enviado imperial presenta ofrendas y recita una plegaria ritual.

Fiestas nacionales (en japonés), de la Oficina del Gabinete.

