Días festivos nacionales en Japón: el Cumpleaños del Emperador

Cada 23 de febrero Japón celebra el cumpleaños del emperador Naruhito con una fiesta nacional.

Una fecha nueva con cada nueva era imperial

El 23 de febrero es una fiesta nacional con la que se celebra el cumpleaños del monarca actual, el emperador Naruhito.

A diferencia de la mayoría de las fiestas nacionales, el cumpleaños del emperador cambia de fecha con cada reinado. Hasta la sucesión imperial de mayo de 2019 caía en 23 de diciembre, el cumpleaños del ahora emperador emérito, Akihito. Después, cuando el emperador Naruhito ascendió al trono, pasó a celebrarse el 23 de febrero. Debido a que la sucesión se dio entre ambos cumpleaños, esta fiesta nacional no se celebró en 2019.

Tradicionalmente, el cumpleaños del emperador se celebraba bajo el nombre de Tenchōsetsu, un término derivado de una famosa frase de la obra clásica china Laozi que significa “El cielo es sempiterno, la tierra perdura”. Los deseos de estabilidad y continuidad dieron forma a la celebración del cumpleaños del emperador Xuanzong durante la dinastía china Tang, época en que se originó la costumbre.

El primer Tenchōsetsu registrado en Japón fue en 775, cuando el emperador Kōnin marcó su propio cumpleaños de este modo. La práctica decayó con el tiempo, pero se recuperó como fiesta nacional en 1868. En 1948, durante el reinado del emperador Shōwa, la recién promulgada Ley de Fiestas Nacionales designó el 29 de abril como Cumpleaños del Emperador; es la fiesta conocida hoy día como el Día de Shōwa.

El cumpleaños del emperador Meiji, el 3 de noviembre, pasó después a convertirse en una fiesta conocida como Meijisetsu. Desde 1948 se ha celebrado como el Día de la Cultura.

Las celebraciones se realizan anualmente en el palacio imperial, el día del Cumpleaños del Emperador. El emperador se coloca en el balcón del palacio con su familia y saluda a los ciudadanos que acuden a felicitarlo.

(Imagen del encabezado: el emperador Naruhito, a la izquierda, saluda a los visitantes desde el balcón del palacio imperial, junto a la emperatriz Masako - © Kyōdō.)