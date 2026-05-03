Días festivos nacionales en Japón: el Día de la Constitución
Guíade JapónSociedad Historia
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El Día de la Constitución conmemora la promulgación de la Constitución japonesa de la posguerra el 3 de mayo de 1947. Fue designado oficialmente como fiesta nacional en 1948.
Manifestaciones y simposios en todo el país
Cada año, en el Día de la Constitución, tanto los que apoyan el texto vigente como los que abogan por su revisión celebran concentraciones y simposios en todo el país, participando en un debate continuo sobre la Constitución y el rumbo futuro de Japón. Los partidarios de la Constitución actual destacan su carácter de “constitución pacifista”, en particular el Artículo 9, que renuncia a la guerra y al mantenimiento de fuerzas con potencial bélico. En cambio, quienes defienden su reforma reclaman la elaboración de una “constitución independiente”, basándose en que la actual fue promulgada bajo la ocupación estadounidense, e incluyen propuestas como el reconocimiento explícito del derecho de autodefensa y la modificación del propio Artículo 9. Asimismo, los periódicos de todo el país publican tradicionalmente reportajes especiales en esta fecha en los que abordan temas como la revisión constitucional y el significado de la carta magna vigente.
Durante el proceso de redacción en la posguerra, el Gobierno japonés consideró inicialmente designar el 3 de noviembre, cumpleaños del emperador Meiji, como Día de la Constitución. Sin embargo, el Cuartel General de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas se opuso a vincular al emperador Meiji con la nueva Constitución. Como resultado, se eligió el 3 de mayo, fecha en que la Constitución entró en vigor, con el propósito de conmemorar su promulgación y expresar la esperanza de desarrollo para la nación.
Material de referencia
- Fiestas nacionales (en japonés), de la Oficina del Gabinete.
- El nacimiento de la Constitución de Japón (en japonés), de la Biblioteca de la Dieta Nacional. (sitio en inglés)
(Imagen del encabezado: el edificio de la Dieta Nacional en Tokio. © Pixta.)