Días festivos nacionales en Japón: el Día de la Naturaleza

Guíade Japón

El 4 de mayo es el Día de la Naturaleza, un festivo nacional en Japón y una jornada para apreciar el mundo natural.

Entrada gratuita en algunos zoológicos y acuarios

El Día de la Naturaleza, un festivo nacional en Japón que se celebra el 4 de mayo, es una jornada dedicada a apreciar la naturaleza y expresar gratitud por sus bondades.

Con temperaturas suaves y la vegetación en su máximo esplendor, muchas instalaciones en todo Japón ofrecen entrada gratuita ese día, como parques nacionales, zoológicos, acuarios y jardines botánicos. Como resultado, familias y parejas suelen pasar la jornada disfrutando de pícnics o de la observación de la naturaleza. En algunas regiones, los gobiernos locales distribuyen gratuitamente semillas de flores o plantones, o celebran actividades de plantación de árboles.

Cuando el festivo se estableció por primera vez en 1989, se celebraba el 29 de abril, coincidiendo con el cumpleaños del emperador Shōwa, fallecido en enero de ese mismo año. Ese día dejó de celebrarse como el Cumpleaños del Emperador, pero se mantuvo como festivo bajo la nueva denominación de Día de la Naturaleza. Posteriormente, en 2007, el 29 de abril pasó a ser el Día de Shōwa, y el Día de la Naturaleza se trasladó al 4 de mayo.

Material de referencia (en japonés)

Fiestas nacionales, de la Oficina del Gabinete.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)