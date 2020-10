Descubriendo el castillo en el cielo: Los miradores de Ritsuunkyō y las ruinas del castillo de Takeda

Guíade Japón

El castillo en el cielo tiene unas excelentes vistas tanto exteriores como interiores. El visitante puede disfrutar de la ruta hacia los miradores y las ruinas del castillo mientras pasa el mar de nubes.

Disfrute de la espectacular vista desde “dentro” y “fuera”

Hay dos maneras de disfrutar de las ruinas del castillo de Takeda (ciudad de Asago, prefectura de Hyōgo), conocido como el “castillo en el cielo”, desde su interior o desde el exterior. Verlo desde el “interior” consiste en subir a las ruinas del castillo, y verlo desde el “exterior” es en mirarlo desde el valle de Ritsuunkyō, al otro lado del río. Los visitantes tomar fotos de las ruinas del castillo en el mar de nubes desde Ritsuunkyō por la mañana, y luego subir al monte Kojō (353 metros sobre el nivel del mar) para ver de cerca los muros de piedra y las otras ruinas.



El sendero de montaña a las ruinas del castillo de Takeda. Se recomienda utilizar un calzado cómodo para la excursión.

Los miradores de Ritsuunkyō están abarrotados en la temporada del mar de nubes

En Ritsuunkyō, en la ladera media del monte Asago (a 756 metros sobre el nivel del mar), hay tres miradores a los que se puede acceder caminando desde el aparcamiento exclusivo para llegar a ellos. El aparcamiento es gratuito, pero se cobran 200 yenes por persona como entrada al monte para ayudar a mantener su entorno natural. Hasta el primer mirador, el más alto de los tres que ofrece la vista más bella de las ruinas del castillo de Takeda, se tarda 40 minutos a pie. Para ver el mar de nubes hay que caminar por el sendero de la montaña en la oscuridad, así que se recomienda calzado y ropa de abrigo cómodos, y una linterna.



Las ruinas del castillo de Takeda fotografiadas desde el mirador Nº 1 de Ritsuunkyō a mediados de octubre, alrededor de las 6:20 de la mañana.

Acceso a los miradores de Ritsuunkyō

Aparcamiento de Ritsuunkyō : es el aparcamiento base (50 coches). A menos de 40 minutos a pie desde la estación de Takeda en la línea Bantan de JR.

: es el aparcamiento base (50 coches). A menos de 40 minutos a pie desde la estación de Takeda en la línea Bantan de JR. Mirador Nº 1 : a 40 minutos a pie desde el aparcamiento.

: a 40 minutos a pie desde el aparcamiento. Mirador Nº 2 : a 20 minutos a pie desde el aparcamiento.

: a 20 minutos a pie desde el aparcamiento. Mirador Nº 3: a 5 minutos a pie desde el aparcamiento.

Los miradores suelen estar atestados durante la temporada del mar de nubes, entre el final del otoño y diciembre. Especialmente los fines de semana, es posible que no pueda estacionar en el aparcamiento de Ritsuunkyō si tiene un coche privado o de alquiler. Se tarda entre 30 a 40 minutos a pie desde otros aparcamientos como el aparcamiento turístico de la ciudad del castillo de Takeda hasta el aparcamiento de Ritsuunkyō, así que en los días en que se espera que esté abarrotado, considere la posibilidad de utilizar un alojamiento que proporcione un coche de cortesía o un taxi.



La vista desde el mirador Nº1 a las 7:00 de la mañana. A las ruinas del castillo se las conoce con los nombres de “Torafusujō” o “Kogajō” (Torreón del Tigre).

Elija un sendero que se adapte a su itinerario y a su estado físico

Para llegar a las ruinas del castillo de Takeda desde la estación Takeda de JR hay dos senderos, uno detrás de la estación con muchos usuarios y el otro con una fuerte pendiente y escaleras para el santuario de Hyōmai.

Además, está la ruta Ōtemon para ir paseando por un camino pavimentado desde el estacionamiento en la ladera. Hay dos rutas para llegar al aparcamiento de la ladera: el sendero de montaña del sur, que va a lo largo de una carretera con una suave pendiente que se encuentra frente a la estación, y el sendero de montaña del oeste (ruta Yamashiro no Sato), por el que se puede subir en coche vía el área de descanso Yamashiro no Sato que alberga la parada de autobús y un aparcamiento.



La puerta de montaña del castillo de Takeda está situada junto al aparcamiento en la ladera. Es el punto de partida de la ruta de Ōtemon.

Acceso a las ruinas del castillo de Takeda

Sendero de montaña detrás de la estación : 900 metros desde la estación hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda, 40 minutos a pie. Es un sendero de montaña normal y mucha gente lo transita.

: 900 metros desde la estación hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda, 40 minutos a pie. Es un sendero de montaña normal y mucha gente lo transita. Sendero de montaña del santuario de Hyōmai : 1,2 km desde la estación hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda, 40 minutos a pie. Tiene pendientes empinadas y escaleras.

: 1,2 km desde la estación hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda, 40 minutos a pie. Tiene pendientes empinadas y escaleras. Ruta de Ōtemon : desde el estacionamiento hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda, 700 metros, 15 minutos a pie. Es un camino pavimentado con una suave pendiente.

: desde el estacionamiento hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda, 700 metros, 15 minutos a pie. Es un camino pavimentado con una suave pendiente. Sendero de montaña del sur: se camina por la carretera con una suave pendiente para unirse a la ruta de Ōtemon a mitad del camino. La distancia total desde la estación hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda es de 2,1 km, 60 minutos a pie. El sendero se convierte en un camino de bajada de un solo sentido desde la mitad del camino, por lo que no se permite la entrada de vehículos.

se camina por la carretera con una suave pendiente para unirse a la ruta de Ōtemon a mitad del camino. La distancia total desde la estación hasta la entrada de las ruinas del castillo de Takeda es de 2,1 km, 60 minutos a pie. El sendero se convierte en un camino de bajada de un solo sentido desde la mitad del camino, por lo que no se permite la entrada de vehículos. Sendero de montaña del oeste (Ruta de Yamashiro no Sato): empieza y termina en Yamashiro no Sato en el lado opuesto de la estación con las ruinas del castillo de Takeda en el medio. No se permite la entrada de vehículos privados, pero puede tomar un autobús o un taxi hasta el estacionamiento de la ladera. Hay 1,4 km desde Yamashiro no Sato hasta el aparcamiento de la ladera, y se tarda 40 minutos en llegar a pie a la entrada de las ruinas del castillo de Takeda si camina por toda la ruta.



Mirando las ruinas del castillo de Takeda desde Yamashiro no Sato.

La forma más fácil de subir a la fortaleza de la montaña es la ruta de Yamashiro no Sato. Se puede tomar el autobús turístico Tenkū o un taxi para ir desde la estación o desde Yamashiro no Sato a la parada de las ruinas del castillo de Takeda cerca del aparcamiento de la ladera. Desde allí, son sólo 15 minutos a pie por un suave camino pavimentado. El visitante debe tener en cuenta que no hay baños más allá del estacionamiento de la ladera. Tampoco hay luces en el sendero de las ruinas del castillo de Takeda, por lo que se recomienda llevar una linterna si se visita temprano en la mañana.



Incluso desde el interior, hay una gran atmósfera. Las ruinas del castillo de Takeda son reconocidas como una “tierra santa para las parejas”.

Reportaje, texto y fotografías de Kuroiwa Masakazu.

(Fotografía del encabezado: Minami-senjō en las ruinas del castillo de Takeda. Los restos de los muros de piedra tienen 400 años de antigüedad)