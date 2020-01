2020 MEET EVANGELION IN HAKONE: la ciudad se convierte en el Tokio-3 de Evangelion

Guíade Japón

La ciudad de Hakone (prefectura de Kanagawa) se transformó en "Tokio-3", el escenario principal de la mundialmente famosa serie de anime Neon Genesis Evangelion.

El anime Neon Genesis Evangelion, que comenzó a emitirse por televisión en octubre de 1995, causó un furor sin precedentes. Las películas que le siguieron también tuvieron un gran éxito: Neon Genesis Evangelion: Death and Rebirth (1997), The End of Evangelion (1997), y la tetralogía de películas Rebuild of Evangelion cuyo primer estreno fue en 2007. El 27 de junio de 2020 se estrenará la cuarta película de la saga, EVANGELION:3.0 +1.0.

Con vistas a tan esperado estreno, el Grupo Odakyu y la compañía hotelera Fujita Kanko están realizando un proyecto conjunto llamado 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE para decorar a gran escala Hakone con la atmósfera de Evangelion desde el 10 de enero al 30 de junio, algo sin precedentes en la historia de la ciudad.

Evangelion nos describe un mundo devastado globalmente tras la catástrofe del Segundo Impacto. Varios chicos y chicas de 14 años que destacan por su sensibilidad se convierten en pilotos de los Evangelion (EVA), unos gigantescos robots de combate tipo humanoide para luchar contra los Apóstoles, unas misteriosas formas de vida. El escenario de la acción es la ciudad fortaleza Tokio-3, construida en la costa norte del lago Ashinoko en Hakone. Aunque los fans de Evangelion peregrinan a menudo a su particular tierra santa, desde que Netflix empezó el 6 de mayo de 2019 la emisión en exclusiva de la serie a nivel mundial, las visitas de los turistas extranjeros están creciendo rápidamente.



La clave visual de 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE es un poster enorme de los personajes con ropa informal para pasear por Hakone colocado en la estación de Tōgendai del teleférico de Hakone.

Los autobuses decorados de Hakone Tozan Bus y Odakyu Hakone Express Bus

La primera oportunidad de ver esta colaboración son los autobuses decorados con motivos de Evangelion. Por el área circulan cinco autobuses de Hakone Tozan que representan a cada uno de los EVA. El autobús de enlace Odakyu Hakone Expressway también está decorado con motivos del anime. Los autobuses de Odakyu Hakone Expressway Bus que conectan Shinjuku (Tokio) con Gotemba (prefectura de Shizuoka) y Hakone están decorados con muchos de los personajes principales, y con un poco de suerte pueden ser vistos en Tokio. La voz que ofrece la información dentro de los autobuses es la de Katsuragi Misato, por lo que se aconseja a los fans de Evangelion que además de disfrutar de su exterior también se suban en ellos.



Siete autobuses decorados con motivos de Evangelion se reunieron frente a la estación de Tōgendai. El Odakyu Hakone Expressway Bus es el que está delante de todos.



En el lado derecho del Expressway Bus está dibujada la clave visual de 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE.



Los autobuses de Hakone Tozan Bus han sido pintados con los colores de cada uno de los EVA.



El logo de Nerv está colocado en un lugar impactante.



El autobús de enlace que conecta la ciudad de Gotemba y Hakone.



Se venden reproducciones en miniatura de los autobuses con los diseños decorativos de este proyecto fabricadas por Tommy Tech.

La estación de Tōgendai decorada como la sede de Nerv

La estación de Tōgendai, donde sale y llega el Odakyu Hakone Expressway Bus y el Hakone Tozan Bus, es el extremo occidental del teleférico de Hakone y es la puerta de entrada para hacer turismo en el lago Ashinoko, que también está conectada al puerto del barco pirata Hakone. En la nueva versión cinematográfica, la estación de Tōgendai Chūō aparece como la estación terminal de Tokio-3, y también está conectada a NERV, una agencia especial que dirige a Ikari Shinji y los otros protagonistas.



Estación de Tōgendai del teleférico de Hakone, desde donde salen y llegan los autobuses. Encima del nombre de la estación aparece el letrero "Estación Tokio-3".



El puerto de Tōgendai, embarcadero del barco pirata de Hakone, se encuentra en el segundo piso del sótano de la estación de Tōgendai.

En la estación de Tōgendai, que es el centro del proyecto de colaboración, se ha colocado como segundo nombre "Estación de Tokio-3", y el vestíbulo de la estación está decorado como la base de Nerv. En el centro, se ha colocado una figura gigante del EVA-01, que tiene unos dos metros de alto. Además, incluso las tiendas de recuerdos y las señales de los aseos han sido decoradas con motivos del anime.



Una poderosa figura del EVA-01 ha aparecido en el vestíbulo de la estación de Tōgendai.



Toda la sala, incluidas las paredes, el piso y las puertas del ascensor, está decorada con motivos de la sede de Nerv.



Las tiendas también se han "Evangelizado". También hay un rincón de recuerdos para artículos del anime.

La Lanza de Longinus en el parque Hakone Gōra

Uno de los elementos imperdibles en esta tranquila exposición es la Lanza Longinus en el parque Hakone Gōra, un famoso lugar con flores. Los fans de Evangelion están familiarizados con el Perímetro de defensa final de Gōra. Cuando se sube a la plaza de la fuente en el centro del parque que usa la pendiente, aparece una lanza carmesí de 3,7 metros de largo clavada en el suelo. El período de exposición es hasta finales de marzo.



La Lanza Longinus aparece de repente en un parque lleno de naturaleza.



Como está escondida justo encima de la hermosa plaza de la fuente, buscarla resulta muy entretenido.

Hakone Kowakien Yunessun y las termas del Segundo Impacto

Hakone Kowakien Yunessun, es un parque recreativo de aguas termales donde uno puede disfrutar literalmente "empapándose" en el mundo de Evangelion en traje de baño. Los trepidantes y resbaladizos toboganes de agua de Rodeo Mountain y las termas de la Caverna-Baño reproducen el mar que ha sido teñido dramáticamente de rojo a causa del Segundo Impacto.



Uno puede deslizarse agradablemente por los toboganes del Rodeo Mountain cuya agua roja recuerda a la sangre.



La terma de aguas rojas dentro de la cueva se ilumina para crear una atmósfera más misteriosa.



Shinji y Ayanami Rei le darán la bienvenida en la entrada del vestuario.

La decoración con motivos de Evangelion se ha aplicado a las paredes, pilares y escaleras grandes en todo el edificio. Son remarcables también los alimentos y bebidas inspirados en la serie que se ofrecen en los restaurantes y las plazas. Se preparan "First Unit Sunday" y "Second Impact Jelly" que reproducen la imagen de la obra, y también se ofrece el "ramen de ajo sin cerdo" que suele pedir la popular Ayanami Rei en la serie. En Yunessun el visitante puede disfrutar realmente del mundo de Evangelion con sus cinco sentidos.



La puerta automática de entrada también está decorada con motivos de Evangelion.



El EVA-01 también está dibujado en las largas escaleras que llevan hasta recepción.



"First Unit Sunday" (centro) y "Second Impact Jelly".

Celebración de un rally de sellos alrededor del área de Hakone

Durante 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE, también se llevará a cabo el Rally de Sellos Tokio-3. A los compradores del Hakone Free Pass entre otros billetes se les distribuye el Mapa Complementario de Hakone, que también sirve como álbum para los sellos. Además de los lugares donde están instalados los puestos de los sellos, también se enumeran las escenas famosas de Evangelion en los paisajes de Hakone, lo cual lo convierte en un elemento conveniente para visitar esta tierra santa para los fans.

Hakone sufrió graves daños por deslizamientos de tierra causados ​​por el tifón número 19 en 2019. Las vías de tren de Hakone Tozan y sus puentes quedaron dañados, y está previsto que su servicio siga suspendido hasta otoño de 2020. Este proyecto también incluye el deseo de acelerar su recuperación. Como el autobús Hakone Tozan, entre otros medios, circula por las secciones suspendidas, esta es una oportunidad para visitar Tokio-3.



Puesto de los sellos instalado en Yunessun.



El mapa complementario de Hakone, que presenta el escenario de la famosa escena en las obras, también sirve como un montaje de rally de sellos.

Reportaje, texto y fotografías de nippon.com.