El castillo de Aoba, residencia del primer señor feudal de Sendai, Date Masamune

Guíade Japón

El guerrero Date Masamune (1567-1636) fundó las bases de lo que ahora es la ciudad de Sendai. Hoy, con más de un millón de habitantes, Sendai es la urbe más grande de la región de Tōhoku. En esta ciudad sobreviven algunos lugares turísticos íntimamente relacionados con el clan Date y “el dragón tuerto”.

El atractivo del dragón tuerto sigue vigente gracias a sus inigualables estrategias de guerra

Date Masamune, primogénito del clan Date que dominaba la región de Dewa (actualmente, prefecturas de Akita y Yamagata), nació en el castillo de Yonezawa en pleno periodo de los Estados en Guerra (1493-1590), cuando los señores feudales de todo el país peleaban para conseguir la supremacía del poder. Como consecuencia de la viruela que padeció en sus primeros años de vida, Masamune perdió la vista del ojo derecho. Tomó las riendas del clan a los 17 años y gracias a sus visionarias estrategias de guerra, que le valieron muchas victorias, empezó a ser conocido en todo el país con el sobrenombre de dokuganryū o “el dragón tuerto”.

En el año 1600, durante la batalla de Sekigahara, Masamune se unió a las victoriosas huestes de Tokugawa. Al año siguiente, emprendió la construcción de su castillo en el monte Aoba (distrito de Aoba, ciudad de Sendai) y estableció el dominio de Sendai. A los pies del castillo se formó una ciudad que posteriormente se convertiría en Sendai, la urbe más grande de la región de Tōhoku. Por aquel entonces, el valor de los dominios se calculaba en koku, una medida basada en la producción de arroz. El valor del dominio de Sendai ascendía a los 620.000 koku. Era el tercer dominio de mayor valor después del de Kaga (actualmente en las prefecturas de Ishikawa y Toyama), propiedad del clan Maeda y con un valor de un millón de koku, y del dominio de Satsuma (actual prefectura de Kagoshima), del clan Shimazu, con valor de aproximadamente 730.000 koku.



La mayoría de las pinturas y estatuas de Masamune lo muestran con los dos ojos abiertos. Se dice que el propio guerrero solicitó que la estatua que le hicieran tras su muerte tuviera esta característica. (Fotografía por cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai)

Masamune era un hombre refinado y aficionado a la buena comida y a la poesía waka. Incluso se dice que el término dateotoko (hombre despampanante), podría tener relación con en el buen gusto para vestir y actuar de este guerrero. Masamune, con su parche en el ojo derecho y su característica armadura de laca color negro se ha convertido en personaje de novelas, películas, series animadas y hasta videojuegos. Masamune, el dragón tuerto, la telenovela histórica de NHK de 1987, que hablaba de su vida, consiguió 39,7 % de tasa media de audiencia, el máximo histórico para una de estas producciones.

Durante el sitio de Odawara, Masamune se retrasó en llegar como refuerzo del gran Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), falta que le granjeó el enojo de su señor. Como reparación, Masamune se presentó ante Hideyoshi ataviado en un kimono blanco, una prueba de que estaba dispuesto a morir ante él y trascendió que Hideyoshi lo perdonó gracias a esa demostración de obediencia. Estos episodios revelan las particularidades del carácter de Masamune, así como sus grandes iniciativas, y explican por qué su leyenda sigue atrayendo a muchas personas en la actualidad.



Panorama de la ciudad desde las ruinas del castillo de Sendai, en el monte Aoba. (Fotografía por cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai)

Las ruinas del castillo de Sendai, bastión del clan Date

Los bombardeos aéreos de la Segunda Guerra Mundial redujeron Sendai a cenizas y borraron por completo la atmósfera característica del periodo Edo (1603-1868). No obstante, sobrevivieron algunos lugares que nos permiten recordar a Masamune y el clan Date. El más representativo de estos sitios son las ruinas del castillo de Sendai. Es conocido popularmente como castillo de Aoba, y se encuentra en el monte del mismo nombre, que tiene una altitud de 130 metros. El castillo está resguardado de forma natural por todos los frentes, del norte al este por el río Hirose, que corre en esa dirección, el sur, por el valle de Tatsunokuchi, que servía como un canal, y el oeste, por el frondoso bosque Oura. Se dice que Masamune no se atrevió a construir un torreón en el castillo para no provocar suspicacias del sogunato Tokugawa.

En el periodo Meiji (1868-1912), el ejército imperial de Japón desmanteló el edificio principal, y más tarde gran parte de la construcción se perdió en un incendio. A principios del periodo Showa (1926-1989) todavía sobrevivían la entrada principal Ōtemon y la atalaya wakiyagura, ambos designados tesoros nacionales de Japón. Sin embargo, estos también sucumbieron a los incendios durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, lo que sobrevive del castillo de Sendai es una muralla de piedra con 17 metros en su punto más alto y la réplica de la atalaya wakiyagura, que data de 1967. En los terrenos que ocupó el edificio principal hay un parque en el que se levanta la estatua de Date Masamune a caballo, desde donde se puede apreciar la vista de la planicie de Sendai que este ambicioso hombre pudo haber disfrutado mientras soñaba con el dominio de todo el país.



La estatua de Date Masamune a caballo al atardecer. (Fotografía por cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai)



Una senda serpentina que llevaba de la atalaya wakiyagura hasta al edificio principal. (Fotografía por cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai)

En el sitio del edificio principal ahora se encuentra el santuario Gokoku de la prefectura de Miyagi, así como un museo del castillo. En este santuario están consagrados los espíritus de las personas caídas en la guerra que tuvieron alguna relación con esta prefectura. La capilla de adoración, pintada de color bermellón, es especialmente impresionante en contraste con el verdor de la rica naturaleza del monte Aoba. Junto al pabellón principal del santuario se encuentra Urayasugū, una capilla donde está consagrado el espíritu de Masamune.

El museo del castillo de Aoba alberga muchos documentos relacionados con el clan Date, y cuenta además con un popular recorrido en realidad virtual que permite ver cómo era el castillo de Sendai hace 400 años (Castillo de Sendai VR Go, 500 yenes). También hay visitas guiadas por las ruinas del castillo y nueve puntos en los que, utilizando gafas de realidad virtual, se puede disfrutar una vista en 360º del antiguo castillo de Sendai. Se pueden apreciar las majestuosas pinturas de las puertas corredizas, que en su momento formaron parte del salón principal, o el estilo arquitectónico kakezukuri del castillo, todos estos, detalles que le dan un gran toque de realidad a la experiencia virtual.



El santuario Gokoku es popular para la primera visita a los santuarios en Año Nuevo. (Fotografía por cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai)

En la actualidad, el campus de Kawauchi de la Universidad de Tōhoku se encuentra en el sitio del edificio ninomaru. A partir de la Restauración Meiji (1868), el bosque Oura, que protegía la parte posterior del castillo, fue administrada por el ejército imperial y al terminar la Segunda Guerra Mundial fue usado por las fuerzas de ocupación estadounidenses. Gracias a que el bosque estuvo mucho tiempo cerrado al público general, se pudo conservar la grandeza sus abetos, entre otra flora y fauna importantes. En 1972, el monte Aoba fue designado monumento natural de Japón. En este lugar también se encuentra el jardín botánico de la Universidad de Tōhoku, para el estudio y educación de la naturaleza, que es un popular lugar turístico.



El bosque de abetos del monte Aoba en el jardín botánico de la Universidad de Tōhoku. (Fotografía por cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai)

El museo de la ciudad de Sendai: herencia del clan Date

En el sitio del edificio sannomaru se encuentra el Museo de Sendai que cuenta con unas 97.000 piezas en su colección, entre ellas documentos donados por el clan Date, además de otros materiales y piezas de arte, artesanía, historia y cultura relacionados con la ciudad. Masamune tenía mucho interés por el mundo más allá de las fronteras de Japón, como prueba de esto está el hecho de que envió a Hasekura Tsunenaga (aprox. 1570-1621) como un miembro de la expedición Keichō a Europa. En este museo se pueden admirar el retrato de Hasekura Tsunenaga, la pintura al óleo más antigua de un japonés real en el país que, además, está enlistada en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco. También forman parte de su colección un retrato del papa Paulo V, tesoro nacional de Japón y un certificado de ciudadanía de Roma.



La exhibición permanente cuenta con unas mil piezas. También se hacen exposiciones temporales. (Fotografía por cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai)

En este museo se puede admirar por temporadas la armadura de laca negra de Masamune. Una pieza de especial atractivo para sus seguidores. El color negro azabache de la pechera contrasta con la dorada cresta gengetsu, con forma de luna creciente.



Armadura de laca negra de Date Masamune, bien de importancia cultural de Japón, propiedad del Museo de la ciudad de Sendai.

Museo de la ciudad de Sendai

Dirección: Kawauchi 26, distrito de Aoba, ciudad de Sendai, prefectura de Miyagi.

Kawauchi 26, distrito de Aoba, ciudad de Sendai, prefectura de Miyagi. TEL: 022-225-3074

022-225-3074 Horario: de 9 a. m. a 4:45 p. m. (acceso hasta las 4:15 p. m.)

de 9 a. m. a 4:45 p. m. (acceso hasta las 4:15 p. m.) Cerrado: lunes (abierto en caso de ser día festivo), el día siguiente de un festivo (abierto en caso de ser sábado o domingo), del 28 de diciembre al 4 de enero.

lunes (abierto en caso de ser día festivo), el día siguiente de un festivo (abierto en caso de ser sábado o domingo), del 28 de diciembre al 4 de enero. Coste: general y estudiantes universitarios, 460 yenes, estudiantes de instituto, 230 yenes, estudiantes de primaria y secundaria, 110 yenes.

general y estudiantes universitarios, 460 yenes, estudiantes de instituto, 230 yenes, estudiantes de primaria y secundaria, 110 yenes. Información disponible en otros idiomas: página web (inglés), panfletos (inglés, chino tradicional y simplificado, coreano), indicaciones dentro del museo (inglés, chino simplificado y coreano) .

página web (inglés), panfletos (inglés, chino tradicional y simplificado, coreano), indicaciones dentro del museo (inglés, chino simplificado y coreano) Acceso: 8 minutos a pie desde la estación Kokusai Center de la línea Tōzai del metro de la ciudad de Sendai.

Texto y reportaje: Shoepress.

Fotografía del encabezado: estatua de Date Masamune a caballo frente a las ruinas del castillo de Sendai. Cortesía de la Asociación Internacional de Turismo de Sendai.