Una habitación de ensueño para los fans de Hello Kitty en el Hotel Asakusa Tōbu

Hello Kitty es un personaje de Sanrio muy popular en todo el mundo. Un hotel en Asakusa (distrito de Taitō), zona turística por excelencia de Tokio, ofrecerá habitaciones repletas del mundo cuqui de Hello Kitty.

Asakusa, un lugar perfecto para una habitación de Hello Kitty estilo japonés

Hello Kitty, personaje gatuno de Sanrio, nació el 1 de noviembre de 1974. En su oreja izquierda lleva su característico lazo rojo y en Japón es llamada cariñosamente Kitty-chan. En un principio era un personaje pensado para el público infantil, pero su base de fans fue ampliándose gradualmente. Para la segunda mitad de la década de los 90 habían surgido kittymaniacos apasionados que coleccionaban todos sus productos. A partir del año 2000, su popularidad en el extranjero alcanzó niveles inimaginables e incluso famosos como Lady Gaga o las hermanas Hilton la adoraban.

Aprovechando la popularidad de Hello Kitty, algunos hoteles han decorado cierto número de sus habitaciones con su imagen. Están, por ejemplo, las del Hotel Keiō Plaza Tama, cerca del parque temático Sanrio Puroland (ciudad de Tama, Tokio) y el Hotel Centrair del Aeropuerto Internacional de Chūbu. Dentro de los 23 distritos de Tokio, el Hotel Asakusa Tōbu es el único donde es posible hospedarse en una habitación de Hello Kitty. Este hotel, que será inaugurado el 8 de octubre de 2020, cuenta con una excelente ubicación frente a la estación Asakusa de la línea Tōbu, a tan solo tres minutos a pie del famoso portal Kaminarimon del templo de Sensōji. Además de estar en el lugar turístico e histórico por excelencia de Tokio, este hotel cuenta con otra característica particular: sus habitaciones no tienen el estilo convencional de Hello Kitty, sino un toque japonés.



A la izquierda, el Hotel Asakusa Tōbu (el edificio más alto), a la derecha, la estación Asakusa de la línea Tōbu Skytree.

Buscar a Kitty y sus lazos, un atractivo más del hotel

En el Hotel Asakusa Tōbu hay seis habitaciones con la imagen de Hello Kitty, tres de ellas con un diseño de sakura tennyo (ninfa de los cerezos) y otras tres de estilo wa modan (japonés moderno), todas son para un máximo de cuatro personas.

La habitación sakura tennyo, inspirada en cerezos, recibe a los clientes con una Kitty disfrazada de ninfa y decoración en tonos rosa pastel, además de contar con esteras tatami y sillas bajas. Además de las paredes con flores de cerezo, las prendas de cama con los habituales lazos, los muebles, el cuarto de baño y el retrete también están repletos de detalles de Hello Kitty. Por si fuera poco, el borde de las esteras tatami de color rosa tiene motivos de lazos y la libreta de notas, así como la placa del número de la habitación, tienen la imagen de Hello Kitty.



La linda decoración de la habitación sakura tennyo. Todas las habitaciones de Hello Kitty tienen cuatro camas.

Por otra parte, la habitación estilo wa modan tiene un estilo un poco más sobrio y su concepto se basa en la estética de Asakusa de fines del periodo Meiji (1868-1912) hasta el periodo Taishō (1912-1926). Entre los diseños de la decoración se encuentran paraguas japoneses y el tradicional patrón asa no ha (hoja de cáñamo) que combinan a la perfección con el lazo y el bonito logotipo de Hello Kitty en silabario hiragana. También hay muchos otros detalles de Hello Kitty con los que tomarse fotos de recuerdo, por ejemplo, las manijas de los muebles o las cortinillas que separan la habitación, algo que sin duda fascinará y entretendrá por horas a los kittymaniacos.



La sobria habitación wa modan también está repleta de motivos de Kitty.

Una ubicación perfecta para hacer turismo en Asakusa, la Skytree, pero también para visitar Nikkō, en la prefectura de Tochigi

Los empleados del hotel esperan que no solo los fans de Hello Kitty, sino también familias con niños, entre muchos otros clientes, se hospeden en estas habitaciones. Creen que será especialmente popular entre los grupos de chicas. Al mismo tiempo desean que pronto pase la crisis sanitaria por el coronavirus para que turistas del extranjero también puedan disfrutar de su atractivo.

El precio por noche en las habitaciones Hello Kitty depende de la temporada y del plan de hospedaje, pero, para celebrar la inauguración del hotel, del 8 de octubre al 18 de diciembre de 2020 cada habitación tendrá un coste especial de 28.000 yenes (desayuno incluido). Ya que en cada habitación se puede hospedar un máximo de 4 personas, el precio por cada una sería de unos 7.000 yenes, un precio muy razonable.

El Hotel Asakusa Tōbu tiene 14 pisos y cuenta con 253 habitaciones, en su mayoría con dos camas. Hay habitaciones con vistas al edificio principal del templo Sensōji, la calle comercial Nakamise y la Skytree. Entre otros de sus encantos, en este hotel podrá disfrutar de un bufé de bolas de arroz onigiri preparadas al momento con los ingredientes que elija. Además, si usa la línea de trenes Tōbu podrá pasar un día de turismo en Nikkō, o, si usa la línea Ginza del Metro de Tokio o el metro Toei Asakusa, podrá trasladarse fácilmente a Ueno, Ginza o Shibuya.



Una habitación con vistas a la Skytree. El paisaje nocturno seguramente será impresionante.

(C) 1976, 2020 SANRIO CO., LTD. (H)

Galería de fotos



Todas las habitaciones de Hello Kitty tienen una placa con su imagen en la entrada.



La habitación sakura tennyo. En el centro de la pared hay un relieve de Kitty, que se convertirá en un fondo fabuloso para una foto en Instagram. Las almohadas con forma de lazo son un detalle muy lindo.



Las esteras tatami de color rosa y los cojines con forma de cerezo.



Los cordones kumihimo (un estilo tradicional para anudar) que cuelgan del techo también tienen la forma del lazo de Hello Kitty.



El tapiz frente al lavabo también está decorado con la imagen de Kitty vestida de ninfa.



La libreta de notas de la habitación también es un producto exclusivo de Hello Kitty para el hotel.



La habitación wa modan, con sus impresionantes diseños de paraguas japoneses y otros motivos tradicionales.



Los adornos del cabello de Hello Kitty son de un estilo de principios del siglo XX. En esta habitación hay una versión poco común en silabario hiragana del logotipo de este personaje gatuno.



Los detalles de Hello Kitty inundan hasta el techo.



En las cortinillas que separan la habitación también podrá disfrutar de Hello Kitty.



La atmósfera estilo modernista del periodo Taishō se puede gozar incluso dentro del baño.



Bufé de bolas de arroz onigiri para el desayuno. Además de los rellenos tradicionales como el salmón o hueva de bacalao, también podrá saborear otros de platos típicos regionales como el tsukudani de Asakusa, que cambian según el día.

Reportaje, texto y fotos: equipo editorial de nippon.com.

Fotografía del encabezado: habitación de Hello Kitty estilo wa modan.

