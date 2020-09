THE TOKYO TOILET, un proyecto que busca despertar la conciencia social sobre la diversidad

Guíade Japón

Los “baños transparentes” que se han viralizado en redes sociales son parte de un proyecto de originales baños que han empezado a aparecer en el distrito de Shibuya. En THE TOKYO TOILET participa un total de 16 creadores de talla internacional.

Los baños transparentes ofrecen seguridad

A principios de agosto de 2020 fueron inaugurados unos baños con paredes transparentes en un parque de Shibuya, Tokio, que pronto se hicieron virales en las redes sociales dentro y fuera de Japón. Muchas personas han expresado su sorpresa por la originalidad del diseño cuyo mecanismo hace que, al poner el seguro de la puerta, los cristales de las paredes se opaquen, una idea sin duda atractiva para unos baños públicos, instalaciones que mucha gente suele evitar.





Según una encuesta realizada por el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo en 2016, tan solo el 1,2 % de quienes respondieron dijeron usar con frecuencia los baños públicos de parques y otros lugares. En contraste, el 51,7 % respondió que no utiliza estos baños públicos. Entre este porcentaje y el de las personas que respondieron que casi nunca los utilizan se obtuvo un total de cerca de 90 % de respuestas negativas con respecto a estas instalaciones. Las tres primeras razones que dieron para sentirse descontentos o reacios a usar los baños públicos fueron, con el 68,1 %, que no dan la impresión de ser higiénico, con el 54,6 %, que no están lo suficientemente limpios y, con el 1,4 %, que el ambiente de su interior y de las áreas aledañas no inspira seguridad para usarlos con tranquilidad.

En los baños transparentes es posible confirmar, con tan solo una mirada, la limpieza y las instalaciones con las que cuentan. Además, tampoco existe la preocupación de que alguien pudiera estar escondido dentro, en otras palabras, es un diseño magnifico que disipa las preocupaciones que pudiera provocar el uso de un baño público.



Los baños transparentes, en colores distintos, del Parque Comunitario Haruno Ogawa. Desde lejos se puede confirmar el interior del baño.

Cambiar la sociedad por medio de la instalación y el mantenimiento de baños funcionales

Los baños transparentes son una obra de Ban Shigeru, arquitecto galardonado en 2014 con el premio Pritzker, distinción conocida también como el Nobel de Arquitectura. El suyo es uno de los diseños que forman parte de THE TOKYO TOILET, un proyecto conjunto de la Fundación Nippon y el distrito de Shibuya que tiene como objetivo instalar baños públicos funcionales que puedan ser utilizados por todas las personas con o sin discapacidades sin importar su sexo o edad.

En este proyecto también participan otros grandes arquitectos japoneses como Andō Tadao, Itō Toyoo y Kuma Kengo. En total, 16 creadores se encargaron de diseñar los 17 baños de THE TOKYO TOILET. Shibuya, cuyo eslogan es “una ciudad que convierte la diferencia en su fortaleza”, es un distrito tokiota conocido por ser la cuna de tendencias culturales en Japón. Con diseños sumamente originales y una excelente creatividad, THE TOKYO TOILET busca proponer una fórmula para que la sociedad aprenda a respetar la diversidad.

En la actualidad, siete de los baños están ya en funcionamiento y los diez que faltan serán inaugurados a lo largo de 2021.



En el parque de Ebisu Higashi, conocido como el “parque del pulpo”, aparecieron unos baños que parecen un calamar. Estos son obra del arquitecto Maki Fumihiko, también ganador del Pritzker.

Además de un buen diseño, se buscó que los baños fueran cómodos y funcionales. La selección y la disposición del equipamiento estuvo a cargo de la empresa de retretes TOTO, mientras que, para el diseño y la construcción, se contó con la participación de Daiwa House. Satō Kashiwa, director de arte, se encargó del diseño de las placas de información y los pictogramas de los baños.

Sasakawa Junpei, director de la Fundación Nippon, señaló que la construcción de los baños representa únicamente el 50 % del éxito del proyecto, la otra mitad depende de que estos sean utilizados. Por esta razón, entre otros esfuerzos, se encargó a NIGO, un popular diseñador de moda, que creara los uniformes para el personal de limpieza. Se hará cargo del mantenimiento de los baños también junto a la Asociación de Turismo de Shibuya y el ayuntamiento del distrito. Este proyecto busca hacer surgir, de manera natural, la consideración en las personas de dejar un baño limpio para quienes lo usen después, así como que la gente sienta curiosidad de visitar ciertos parques porque hay baños originales.



El director Sasakawa posando con el uniforme de limpieza frente a los baños del parque de Ebisu. Sasakawa nos detalla que los uniformes no son solo atractivos, sino que también son elásticos y permiten que la gente que se los pone se mueva libremente. Con esto, espera, el personal de limpieza podrá sentirse orgulloso de su labor.

Ban Shigeru

Parque Comunitario Haruno Ogawa (Yoyogi 5-68-1)

Miniparque de Yoyogi Fukamachi (Tomigaya 1-54-1)

El arquitecto Ban Shigeru es conocido por grandes obras como el Mt. FUJI WORLD HERITAGE CENTRE, así como por su llamada arquitectura de papel. En años recientes, sorprendió a la sociedad al crear un sistema de particiones hechas con tubos de cartón y tela que se utilizaron en refugios para desastres naturales. Esa creatividad flexible la usó para diseñar los baños transparentes que se instalaron en dos parques al oeste del parque de Yoyogi. En estos baños tan innovadores se puede confirmar la limpieza y seguridad a la distancia, características que los han hecho famosos incluso fuera de Japón. Durante el día, su colorido no desentona con los juegos del parque, por la noche, emanan luz como una linterna.



Los baños del Parque Comunitario Haruno Ogawa tienen colores fríos, mientras que los del Miniparque de Yoyogi Fukamachi, colores cálidos.



El interior con la puerta abierta. Un baño multiusos que cuenta con cambiador de pañales y retrete para personas ostomizadas.



Al poner el seguro, los cristales se opacan y ofrecen un espacio de recogimiento que permite utilizar el baño con tranquilidad.



Por la noche emiten una luz agradable que también ayuda a la prevención de delitos en el parque. Fotografía: Fundación Nippon.

Katayama Masamichi /WonderWall

Parque de Ebisu (Ebisu Nishi 1-19-1)

El diseñador de interiores Katayama Masamichi estuvo a cargo de las tiendas insignia de UNIQLO en Ginza, Nueva York y París. Este diseñador se aventuró a crear los diseños para un edificio que armonizara con los árboles, los juegos y los bancos del parque. Se trata de una construcción elegante y divertida de 15 paredes de hormigón, que, en opinión del director Sasakawa, es muy parecida a un laberinto y hará las delicias de los niños.



Un conjunto de paredes de cemento inorgánico dio como resultado una construcción elegante de estilo primitivo.



La entrada al baño de hombres parece un laberinto, pero el baño multiusos está ubicado en un lugar accesible.



Plano detallado de los baños mostrando el diseño meticuloso. También cuentan con luces de emergencia en lugares visibles, algo que genera seguridad.



Un espacio limpio y amplio que contrasta con la idea que tenemos de un baño público.

Tamura Nao

Baños Públicos de Higashi Sanchōme (Higashi 3-27-1)

Tamura Nao es una diseñadora de productos con sede en Nueva York. Ella estuvo a cargo de un terreno estrecho y triangular que se ubica entre las vías del tren y la acera. Su diseño da prioridad a la privacidad y seguridad, además de que produce una sensación lúdica, combinada con una simplicidad parecida a la del origami. La distribución de los tres baños aprovecha excelentemente el espacio, lo que hace que el interior parezca más amplio y brinda mayor comodidad al usarlos.



Unos baños de color rojo vívido que aparecieron en el caos junto a las vías del tren.



Caminando desde la estación de Ebisu se pueden ver las entradas a lo lejos.



Vistos desde el lado de Shibuya parecen una escultura estilo origami.



El interior de los baños tiene una base de color blanco, lo que les da una sensación de limpieza y seguridad.

Maki Fumihiko

Parque de Ebisu Higashi (Ebisu Higashi 1-2-16)

El arquitecto Maki Fumihiko ha diseñado muchos edificios famosos como el Gimnasio Metropolitano de Tokio o el centro de convenciones Makuhari Messe, además del complejo habitacional, de oficinas y comercios Daikanyama Hill Side Terrace, entre otros. Los baños que diseñó para este proyecto tienen el concepto de un pabellón con una zona de descanso dentro del parque. Los baños de hombres, mujeres y los multiusos están separados. En el centro hay un patio con un árbol y en las paredes exteriores de los baños hay bancos para descansar. Este espacio está unido por un techo que se asemeja a la forma de las orejas de un calamar. En el parque de Ebisu Higashi, conocido como el “parque del pulpo”, apareció el “baño del calamar”.



Unos ángulos ondeantes unen los tres baños. En las paredes exteriores hay bancos para descansar.



El símbolo del parque, el tobogán del pulpo junto al “baño del calamar”.



El patio se puede observar desde el baño multiusos. Un escondite perfecto para los juegos de los niños.



En estos baños hay lavabos de diferentes alturas para que los niños y las personas en sillas de ruedas los puedan usar con facilidad.

Sakakura Takenosuke

Parque de Nishihara Icchōme (Nishihara 1-29-1)

El arquitecto Sakakura Takenosuke, quien diseñó la torre habitacional de Tokyo Midtown, estuvo a cargo de los baños del parque Nishihara Icchōme, los cuales tenían un porcentaje extremadamente bajo de uso. El parque se ubica cerca de la estación de Hatagaya. Para que las personas que se dirigen al trabajo o a la escuela se sientan atraídas a usarlos, estos baños cuentan con un buen diseño y, por la noche, sirven como iluminación del parque.



Un exterior simple que refleja pulcritud y armoniza con el parque, características que crean un ambiente atractivo para los usuarios.



Para las paredes frontales se utilizó cristal opaco. Durante el día dejan pasar la luz solar y, por las noches, las luces interiores alumbran el parque como una linterna.



En los cristales opacos se reflejan las siluetas de árboles, lo que crea una atmósfera acogedora.

Andō Tadao

Parque de Jingū Doori (Jingū-mae 6-22-8)

Andō Tadao, un grande de la arquitectura japonesa y ganador del Pritzker, tituló los baños que diseñó para el parque Jingū Doori como Amayadori (lugar para guarecerse de la lluvia). Estos baños se encuentran en la avenida Meiji, arteria vial que une Shibuya con Harajuku y tienen un alero grande, por lo que bien podrían ser utilizados como refugio durante los días de lluvia. Su diseño vertical y las vallas exteriores permiten la entrada de la luz, por lo que el interior es luminoso y se puede caminar dentro de los pasillos con seguridad.



El alero que sobresale de la construcción parece un pequeño balcón público en el parque.



La entrada vista desde Shibuya. Destaca el diseño monumental del alero.



La entrada al baño multiusos se encuentra al frente, mientras que los baños de hombres y mujeres están a la izquierda y derecha, respectivamente.



Las vallas exteriores permiten la entrada de la luz. Afuera de los baños hay lavabos funcionales.



En la entrada del lado de Harajuku hay una pared divisoria en el centro. Parece un pabellón que se levanta en medio de un bosque.

Reportaje, texto y fotografías: equipo editorial de nippon.com.